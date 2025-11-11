Відео
Гриби, що ростуть у листопаді — збирай навіть після морозів

Гриби, що ростуть у листопаді — збирай навіть після морозів

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 10:01
Оновлено: 16:35
Які гриби ростуть у листопаді в Україні - список їстівних грибів, що можна збирати навіть після морозів
Гриби у лісі. Фото: Pexels

Навіть після перших заморозків у лісах України можна знайти чимало грибів. Деякі види витримують холод і продовжують рости аж до грудня. Саме вони стають головними трофеями пізнього грибного сезону.

Новини.LIVE розповідає, які гриби можна знайти в листопаді в Україні, де їх шукати та як не сплутати з небезпечними двійниками.

Читайте також:

Гриби, що ростуть до морозів

  • Глива звичайна (устрична) — головний гриб пізньої осені, плодоносить до грудня, росте гронами на пнях і деревах.
  • Опеньок зимовий (фламуліна) — не боїться морозів, росте навіть після снігу.
  • Білий гриб — трапляється до перших стійких холодів у хвойних і змішаних лісах.
  • Маслюк — любить теплу погоду, росте у хвойниках і на вапняковому ґрунті.
  • Польський гриб (моховик) — стійкий до холоду, росте в піщаних лісах.

Інші їстівні гриби листопада

  • Дощовики — ростуть сім’ями на старих пеньках і відкритому ґрунті.
  • Чорний груздь (чорнушка) — ховається під опалим листям, утворює великі колонії.

Правила безпеки грибника

  • Збирайте лише відомі види, у яких упевнені на 100%.
  • Не беріть гриби з червонуватою ніжкою чи підозрілим запахом — це ознака отруйних двійників.
  • Найкращий час для збирання — після прохолодної ночі й туманного ранку, коли ґрунт вологий, але не мерзлий.

Ми вже писали про те, як правильно використовувати грибну воду для підживлення вазонів.

Раніше пояснювали те, як правильно мити печериці, гливи, лисички й сморжки.

Детальніше розповідали про те, які осінні гриби безпечні для збору та як їх відрізнити від отруйних.

Україна ліс морози поради гриби
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
