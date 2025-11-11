Які гриби ростуть у листопаді в Україні - список їстівних грибів, що можна збирати навіть після морозів

Гриби у лісі. Фото: Pexels

Навіть після перших заморозків у лісах України можна знайти чимало грибів. Деякі види витримують холод і продовжують рости аж до грудня. Саме вони стають головними трофеями пізнього грибного сезону.

Новини.LIVE розповідає, які гриби можна знайти в листопаді в Україні, де їх шукати та як не сплутати з небезпечними двійниками.

Гриби, що ростуть до морозів

Глива звичайна (устрична) — головний гриб пізньої осені, плодоносить до грудня, росте гронами на пнях і деревах.

Опеньок зимовий (фламуліна) — не боїться морозів, росте навіть після снігу.

Білий гриб — трапляється до перших стійких холодів у хвойних і змішаних лісах.

Маслюк — любить теплу погоду, росте у хвойниках і на вапняковому ґрунті.

Польський гриб (моховик) — стійкий до холоду, росте в піщаних лісах.

Інші їстівні гриби листопада

Дощовики — ростуть сім’ями на старих пеньках і відкритому ґрунті.

Чорний груздь (чорнушка) — ховається під опалим листям, утворює великі колонії.

Правила безпеки грибника

Збирайте лише відомі види, у яких упевнені на 100%.

Не беріть гриби з червонуватою ніжкою чи підозрілим запахом — це ознака отруйних двійників.

Найкращий час для збирання — після прохолодної ночі й туманного ранку, коли ґрунт вологий, але не мерзлий.

