Які гриби ростуть у листопаді в Україні - список їстівних грибів, що можна збирати навіть після морозів

Гриби, що ростуть у листопаді — збирай навіть після морозів
Дата публікації: 11 листопада 2025 10:01
Оновлено: 16:35
Гриби у лісі. Фото: Pexels
Навіть після перших заморозків у лісах України можна знайти чимало грибів. Деякі види витримують холод і продовжують рости аж до грудня. Саме вони стають головними трофеями пізнього грибного сезону.
Новини.LIVE розповідає, які гриби можна знайти в листопаді в Україні, де їх шукати та як не сплутати з небезпечними двійниками.
Гриби, що ростуть до морозів
- Глива звичайна (устрична) — головний гриб пізньої осені, плодоносить до грудня, росте гронами на пнях і деревах.
- Опеньок зимовий (фламуліна) — не боїться морозів, росте навіть після снігу.
- Білий гриб — трапляється до перших стійких холодів у хвойних і змішаних лісах.
- Маслюк — любить теплу погоду, росте у хвойниках і на вапняковому ґрунті.
- Польський гриб (моховик) — стійкий до холоду, росте в піщаних лісах.
Інші їстівні гриби листопада
- Дощовики — ростуть сім’ями на старих пеньках і відкритому ґрунті.
- Чорний груздь (чорнушка) — ховається під опалим листям, утворює великі колонії.
Правила безпеки грибника
- Збирайте лише відомі види, у яких упевнені на 100%.
- Не беріть гриби з червонуватою ніжкою чи підозрілим запахом — це ознака отруйних двійників.
- Найкращий час для збирання — після прохолодної ночі й туманного ранку, коли ґрунт вологий, але не мерзлий.
