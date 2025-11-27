Відео
Компост без ями й запаху — простий метод у мішках

Дата публікації: 27 листопада 2025 02:45
Оновлено: 00:35
Як зробити компост у мішках вдома без ями та запаху - покрокова інструкція
Людина робить компост у мішку. Фото: Freepik

Восени саме час закласти швидкий компост у мішках — до весни він перетвориться на поживне добриво без ями, запаху й метушні. Метод підходить навіть для маленьких ділянок і балконів.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати органіку зараз, щоб навесні отримати родючий ґрунт без зайвих зусиль.

Переваги методу

Компостування у мішках — це простий і швидкий спосіб отримати якісне добриво без зайвих зусиль. Процес займає лише 2-3 місяці, тож заклавши компост восени, навесні ви вже зможете удобрювати грядки. На відміну від традиційної ями, мішки не потребують багато місця, легко переносяться, не мають неприємного запаху, у них не заводяться шкідники, а поживні речовини не змиваються дощами.

Що потрібно

  • Мішки об’ємом 120-250 л із темного, щільного матеріалу.
  • Суміш органіки: трава, бур’яни, бадилля, залишки овочів, папір.
  • Додайте: землю, золу, трохи аміачної селітри або біогумус.

Як пришвидшити процес

  1. Укладайте органіку шарами, притрушуючи землею.
  2. Злегка зволожте вміст.
  3. Герметично зав’яжіть мішки — без отворів.
  4. Залиште у сонячному місці на 2,5-3 місяці.

Як зрозуміти, що компост готовий

Готовий компост має темно-коричневий колір, розсипчасту структуру і легкий запах землі. Якщо у масі ще видно недоперегнилі частини, залиште мішки на сонці ще на кілька тижнів. Перед використанням компост бажано просіяти — так він стане однорідним і зручним для розсади чи мульчування.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
