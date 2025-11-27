Як зробити компост у мішках вдома без ями та запаху - покрокова інструкція

Людина робить компост у мішку. Фото: Freepik

Восени саме час закласти швидкий компост у мішках — до весни він перетвориться на поживне добриво без ями, запаху й метушні. Метод підходить навіть для маленьких ділянок і балконів.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати органіку зараз, щоб навесні отримати родючий ґрунт без зайвих зусиль.

Переваги методу

Компостування у мішках — це простий і швидкий спосіб отримати якісне добриво без зайвих зусиль. Процес займає лише 2-3 місяці, тож заклавши компост восени, навесні ви вже зможете удобрювати грядки. На відміну від традиційної ями, мішки не потребують багато місця, легко переносяться, не мають неприємного запаху, у них не заводяться шкідники, а поживні речовини не змиваються дощами.

Що потрібно

Мішки об’ємом 120-250 л із темного, щільного матеріалу.

Суміш органіки: трава, бур’яни, бадилля, залишки овочів, папір.

Додайте: землю, золу, трохи аміачної селітри або біогумус.

Як пришвидшити процес

Укладайте органіку шарами, притрушуючи землею. Злегка зволожте вміст. Герметично зав’яжіть мішки — без отворів. Залиште у сонячному місці на 2,5-3 місяці.

Як зрозуміти, що компост готовий

Готовий компост має темно-коричневий колір, розсипчасту структуру і легкий запах землі. Якщо у масі ще видно недоперегнилі частини, залиште мішки на сонці ще на кілька тижнів. Перед використанням компост бажано просіяти — так він стане однорідним і зручним для розсади чи мульчування.

