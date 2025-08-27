Видео
Главная Дом и огород Когда копать картофель в августе — рекомендации агрономов

Когда копать картофель в августе — рекомендации агрономов

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:12
Когда копать картофель в августе — советы агрономов для богатого урожая
Выкопанный картофель на грядке. Фото: Pinterest

Август — оптимальное время для сбора среднеспелых и поздних сортов картофеля. Узнайте, как определить готовность корнеплодов и избежать ошибок при копании.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как определить время для сбора картофеля

  • Состояние ботвы:
    Картофель лучше выкапывать, когда стебли полностью отмерли. Зеленая ботва свидетельствует, что клубни еще не достигли полной спелости.
  • Погода:
    Выбирайте сухой и умеренно теплый день. После дождя копать не стоит — картошка может испачкаться и испортиться.
Гарний врожай картоплі.
Хороший урожай картофеля. Фото: Decorexpro

Советы по сбору картошки

  • Полив:
    Чтобы картофель хорошо хранился, за 1-2 недели до сбора прекращайте полив и дождитесь естественного отмирания ботвы.
  • Собирание:
    Копайте клубнеплод осторожно, чтобы не повредить кожуру. После выкапывания оставьте их на несколько часов в тени для подсыхания.

Как хранить картофель

После выкапывания положите корнеплоды в прохладное темное место на 10-14 дней — кожура укрепится, а мелкие повреждения заживут, что обеспечит долгое и качественное хранение.

Напомним, мы писали о том, как спасти урожай картофеля.

Ранее мы рассказывали о том, с каким овощем нельзя хранить картофель.

Также мы объясняли, какие овощи не стоит сажать после картофеля.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
