Когда копать картофель в августе — советы агрономов для богатого урожая

Когда копать картофель в августе — рекомендации агрономов
Дата публикации 27 августа 2025 16:12
Выкопанный картофель на грядке. Фото: Pinterest
Август — оптимальное время для сбора среднеспелых и поздних сортов картофеля. Узнайте, как определить готовность корнеплодов и избежать ошибок при копании.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как определить время для сбора картофеля
- Состояние ботвы:
Картофель лучше выкапывать, когда стебли полностью отмерли. Зеленая ботва свидетельствует, что клубни еще не достигли полной спелости.
- Погода:
Выбирайте сухой и умеренно теплый день. После дождя копать не стоит — картошка может испачкаться и испортиться.
Советы по сбору картошки
- Полив:
Чтобы картофель хорошо хранился, за 1-2 недели до сбора прекращайте полив и дождитесь естественного отмирания ботвы.
- Собирание:
Копайте клубнеплод осторожно, чтобы не повредить кожуру. После выкапывания оставьте их на несколько часов в тени для подсыхания.
Как хранить картофель
После выкапывания положите корнеплоды в прохладное темное место на 10-14 дней — кожура укрепится, а мелкие повреждения заживут, что обеспечит долгое и качественное хранение.
