Когда копать картофель в августе — советы агрономов для богатого урожая

Выкопанный картофель на грядке. Фото: Pinterest

Август — оптимальное время для сбора среднеспелых и поздних сортов картофеля. Узнайте, как определить готовность корнеплодов и избежать ошибок при копании.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Реклама

Читайте также:

Как определить время для сбора картофеля

Состояние ботвы :

Картофель лучше выкапывать, когда стебли полностью отмерли. Зеленая ботва свидетельствует, что клубни еще не достигли полной спелости.

: Картофель лучше выкапывать, когда стебли полностью отмерли. Зеленая ботва свидетельствует, что клубни еще не достигли полной спелости. Погода:

Выбирайте сухой и умеренно теплый день. После дождя копать не стоит — картошка может испачкаться и испортиться.

Хороший урожай картофеля. Фото: Decorexpro

Советы по сбору картошки

Полив:

Чтобы картофель хорошо хранился, за 1-2 недели до сбора прекращайте полив и дождитесь естественного отмирания ботвы.

Чтобы картофель хорошо хранился, за 1-2 недели до сбора прекращайте полив и дождитесь естественного отмирания ботвы. Собирание:

Копайте клубнеплод осторожно, чтобы не повредить кожуру. После выкапывания оставьте их на несколько часов в тени для подсыхания.

Как хранить картофель

После выкапывания положите корнеплоды в прохладное темное место на 10-14 дней — кожура укрепится, а мелкие повреждения заживут, что обеспечит долгое и качественное хранение.

Напомним, мы писали о том, как спасти урожай картофеля.

Ранее мы рассказывали о том, с каким овощем нельзя хранить картофель.

Также мы объясняли, какие овощи не стоит сажать после картофеля.