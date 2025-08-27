Коли копати картоплю у серпні — поради агрономів для багатого врожаю

Коли копати картоплю у серпні — рекомендації агрономів
Дата публікації: 27 серпня 2025 16:12
Викопана картопля на грядці. Фото: Pinterest
Серпень — оптимальний час для збору середньостиглих і пізніх сортів картоплі. Дізнайтеся, як визначити готовність коренеплодів й уникнути помилок при копанні.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як визначити час для збору картоплі
- Стан бадилля:
Картоплю краще викопувати, коли стебла повністю відмерли. Зелене бадилля свідчить, що бульби ще не досягли повної стиглості.
- Погода:
Вибирайте сухий і помірно теплий день. Після дощу копати не варто — бульби можуть забруднитися і зіпсуватися.
Поради щодо збору картоплі
- Полив:
Щоб картопля добре зберігалася, за 1-2 тижні до збору припиняйте полив і дочекайтеся природного відмирання бадилля.
- Збирання:
Копайте бульби обережно, щоб не пошкодити шкірку. Після викопування залиште їх на кілька годин у тіні для підсихання.
Як зберігати картоплю
Після викопування покладіть коренеплоди у прохолодне темне місце на 10-14 днів — шкірка зміцниться, а дрібні пошкодження загояться, що забезпечить довге і якісне зберігання.
