Коли копати картоплю у серпні — поради агрономів для багатого врожаю

Серпень — оптимальний час для збору середньостиглих і пізніх сортів картоплі. Дізнайтеся, як визначити готовність коренеплодів й уникнути помилок при копанні.

Як визначити час для збору картоплі

Стан бадилля :

Картоплю краще викопувати, коли стебла повністю відмерли. Зелене бадилля свідчить, що бульби ще не досягли повної стиглості.

Вибирайте сухий і помірно теплий день. Після дощу копати не варто — бульби можуть забруднитися і зіпсуватися.

Поради щодо збору картоплі

Полив:

Щоб картопля добре зберігалася, за 1-2 тижні до збору припиняйте полив і дочекайтеся природного відмирання бадилля.

Копайте бульби обережно, щоб не пошкодити шкірку. Після викопування залиште їх на кілька годин у тіні для підсихання.

Як зберігати картоплю

Після викопування покладіть коренеплоди у прохолодне темне місце на 10-14 днів — шкірка зміцниться, а дрібні пошкодження загояться, що забезпечить довге і якісне зберігання.

