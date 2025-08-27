Відео
Коли копати картоплю у серпні — рекомендації агрономів

Коли копати картоплю у серпні — рекомендації агрономів

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 16:12
Коли копати картоплю у серпні — поради агрономів для багатого врожаю
Викопана картопля на грядці. Фото: Pinterest

Серпень — оптимальний час для збору середньостиглих і пізніх сортів картоплі. Дізнайтеся, як визначити готовність коренеплодів й уникнути помилок при копанні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Як визначити час для збору картоплі

  • Стан бадилля:
    Картоплю краще викопувати, коли стебла повністю відмерли. Зелене бадилля свідчить, що бульби ще не досягли повної стиглості.
  • Погода:
    Вибирайте сухий і помірно теплий день. Після дощу копати не варто — бульби можуть забруднитися і зіпсуватися.
Гарний врожай картоплі.
Гарний врожай картоплі. Фото: Decorexpro

Поради щодо збору картоплі

  • Полив:
    Щоб картопля добре зберігалася, за 1-2 тижні до збору припиняйте полив і дочекайтеся природного відмирання бадилля.
  • Збирання:
    Копайте бульби обережно, щоб не пошкодити шкірку. Після викопування залиште їх на кілька годин у тіні для підсихання.

Як зберігати картоплю 

Після викопування покладіть коренеплоди у прохолодне темне місце на 10-14 днів — шкірка зміцниться, а дрібні пошкодження загояться, що забезпечить довге і якісне зберігання.

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати врожай картоплі.

Раніше ми розповідали про те, з яким овочем не можна зберігати картоплю.

Також ми пояснювали, які овочі не варто садити після картоплі.

врожай овочі поради город картопля
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
