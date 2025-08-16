Когда посадить клубнику на огороде осенью 2025 года — как это правильно сделать, советы дачникам

Спелая ягода клубники и посадка ее куста на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждый опытный дачник всегда хочет вырастить на своем огороде большую и сладкую клубнику, но для этого надо знать определенные моменты. Узнайте, в какой период лучше высаживать кусты этой ягоды осенью и как это правильно делать, чтобы гарантированно получить хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Когда лучше сажать кусты клубники осенью 2025 года

Дачники с опытом советуют посадить клубнику осенью, поскольку в это время года растения получают хорошие условия для того, чтобы успеть укорениться до зимы. Если говорить о том, какие месяцы для этого лучше выбрать, то это с конца августа до середины сентября.

Урожай клубники на огороде. Фото: Pixabay

Но если вы живете в южных регионах Украины, сажать можете аж до октября. Однако, это зависит от погодных условий на улице и состояния вашей почвы, где вы собираетесь посадить ягоды.

Посадка клубники на огороде. Фото: Freepik

Как посадить клубнику осенью 2025 года

Шаг первый — подготовка почвы и саженцев

Прежде, чем сажать клубнику на огороде, выберите участок, где вы будете это делать. Для этого стоит найти солнечное место, где не бывает сильных ветров, а почва легкая или средняя с уровнем кислотности от пяти с половиной до шести с половиной.

За одну или две недели до посадки перекопайте почву, чтобы она успела осесть до кустов клубники. А чтобы насытить ее питательными элементами, можете внести перепревший навоз в количестве пяти-шести килограмм на один квадратный метр и удобрения с содержанием калия.

Саженцы кустов также нужно готовить к посадке. При поздней посадке оставляйте здоровые и неповрежденные листья. Перед самой посадкой обрежьте слишком длинные корни, оставив где-то восемь сантиметров, и замочите саженцы в воде или растворе стимулятора роста на несколько часов.

Шаг второй — посадка клубники

Сажайте клубнику с севера на юг в лунки глубиной от десяти до 15 сантиметров. При этом, расстояние между кустами должно составлять 30-40 сантиметров, а между рядами — 50-60 сантиметров. В каждой лунке сделайте маленький холмик, а на саженце расправьте по нему корни, после чего засыпьте землю.

После посадки обязательно обильно полейте кусты примерно одним литром воды на каждое растение.

Напомним, мы писали о том, почему на клубнике появляется серая гниль и что делать.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно пересаживать клубнику на огороде.

Также мы сообщали о том, почему нельзя скашивать клубнику после плодоношения.