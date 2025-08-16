Коли посадити полуницю на городі восени 2025 року — як це правильно зробити, поради дачникам

Стигла ягода полуниці та садіння її куща на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожен досвідчений дачник завжди хоче виростити на своєму городі велику та солодку полуницю, але для цього треба знати певні моменти. Дізнайтеся, в який період краще висаджувати кущі цієї ягоди восени та як це правильно робити, щоб гарантовано отримати гарний врожай.

Коли краще садити кущі полуниці восени 2025 року

Дачники з досвідом радять посадити полуницю восени, оскільки в цю пору року рослини отримують гарні умови для того, щоб встигнути вкорінитися до зими. Якщо говорити про те, які місяці для цього краще обрати, то це з кінця серпня до середини вересня.

Але якщо ви живете в південних регіонах України, садити можете аж до жовтня. Однак, це залежить від погодних умов надворі та стану вашого ґрунту, де ви збираєтеся посадити ягоди.

Як посадити полуницю восени 2025 року

Крок перший — підготовка ґрунту і саджанців

Перш ніж садити полуницю на городі, оберіть ділянку, де ви будете це робити. Для цього варто знайти сонячне місце, де не буває сильних вітрів, а ґрунт легкий чи середній з рівнем кислотності від п’яти з половиною до шести з половиною.

За один чи два тижні до посадки перекопайте ґрунт, щоб він встиг осісти до кущів полуниці. А щоб наситити його поживними елементами, можете внести перепрілий гній у кількості п’яти-шести кілограмів на один квадратний метр і добрива із вмістом калію.

Саджанці кущів також потрібно готувати до посадки. При пізній посадці залишайте здорові та неушкоджені листки. Перед самою посадкою обріжте занадто довге коріння, залишивши десь вісім сантиметрів, і замочіть саджанці у воді або розчині стимулятора росту на кілька годин.

Крок другий — садіння полуниці

Садіть полуницю з півночі на південь у лунки завглибшки від десяти до 15 сантиметрів. При цьому, відстань між кущами має становити 30-40 сантиметрів, а між рядами — 50-60 сантиметрів. У кожній лунці зробіть маленький горбок, а на саджанці розправте по ньому коріння, після чого засипте землю.

Після посадки обов’язково рясно полийте кущі приблизно одним літром води на кожну рослину.

