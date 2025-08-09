Як посадити полуницю на городі в серпні 2025 для раннього врожаю — поради дачникам

Посадка полуниці на городі та врожай цієї ягоди в кошику. Фото: колаж Новини.LIVE

Щоб зібрати ранній і щедрий врожай полуниці на городі наступного сезону, її варто посадити цього місяця. Досвідчені дачники розповіли, як це правильно робити в серпні 2025 року, щоб не припуститися помилки і гарантовано отримати смачні ягоди з власної ділянки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Як посадити полуницю в серпні 2025 року

Крок перший — вибір місця на городі

Запам’ятайте, що полуниця потребує гарних умов вирощування, тому садити її треба там, де рівно і немає застою води, куди більшу частину дня потрапляють сонячні промені та де ґрунт не сильно вологий, а глибина залягання ґрунтових вод не перевищує 60 сантиметрів. А ще місце для полуниці має розташовуватися на південному заході городу.

Стиглі ягоди полуниці на городі. Фото: Pinterest

Крок другий — підготовка ґрунту

В ідеалі, щоб полуниця росла в легких або суглинкових ґрунтах. Якщо у вас важка земля, додайте два-три відра річкового піску на один квадратний метр, а якщо піщана – то додайте перегній у кількості двох-трьох відер на один квадратний метр.

Для приготування ефективного добрива для підживлення ґрунту візьміть такі інгредієнти, як:

Перегній — одне відро

Суперфосфат — дві коробки сірників

Сульфат калію — одна столова ложка

Змішайте все це, рівномірно розподіліть по ділянці, перекопайте і залиште в такому стані на 14-20 днів.

Якщо ґрунт кислий, то завапнуйте його, але робіть це за чотири-шість місяців до посадки полуниці пушонкою або доломітовим борошном.

Процес посадки полуниці на городі. Фото: Pinterest

Крок третій — посадка полуниці

Якщо ваша ділянка рівнинна, робіть ряди через 65-70 сантиметрів або через 80 сантиметрів. Для посадки кущів обов’язково зробіть борозни завглибшки 15-20 сантиметрів, щоб захистити рослини від грибкових захворювань. Якщо ділянка заболочена, очистіть її від бур’янів і верхнього шару ґрунту.

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна скошувати полуницю на городі після плодоношення.

Раніше ми розповідали про те, чому листя полуниці стає червоним і як врятувати врожай.

Також ми повідомляли про те, чому полуниця почала засихати і як вберегти врожай.