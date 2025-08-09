Як посадити полуницю на городі в серпні 2025 для раннього врожаю — поради дачникам

Як садити полуницю в серпні 2025 — поради для раннього врожаю
Щоб зібрати ранній і щедрий врожай полуниці на городі наступного сезону, її варто посадити цього місяця. Досвідчені дачники розповіли, як це правильно робити в серпні 2025 року, щоб не припуститися помилки і гарантовано отримати смачні ягоди з власної ділянки.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Як посадити полуницю в серпні 2025 року
Крок перший — вибір місця на городі
Запам’ятайте, що полуниця потребує гарних умов вирощування, тому садити її треба там, де рівно і немає застою води, куди більшу частину дня потрапляють сонячні промені та де ґрунт не сильно вологий, а глибина залягання ґрунтових вод не перевищує 60 сантиметрів. А ще місце для полуниці має розташовуватися на південному заході городу.
Крок другий — підготовка ґрунту
В ідеалі, щоб полуниця росла в легких або суглинкових ґрунтах. Якщо у вас важка земля, додайте два-три відра річкового піску на один квадратний метр, а якщо піщана – то додайте перегній у кількості двох-трьох відер на один квадратний метр.
Для приготування ефективного добрива для підживлення ґрунту візьміть такі інгредієнти, як:
- Перегній — одне відро
- Суперфосфат — дві коробки сірників
- Сульфат калію — одна столова ложка
Змішайте все це, рівномірно розподіліть по ділянці, перекопайте і залиште в такому стані на 14-20 днів.
Якщо ґрунт кислий, то завапнуйте його, але робіть це за чотири-шість місяців до посадки полуниці пушонкою або доломітовим борошном.
Крок третій — посадка полуниці
Якщо ваша ділянка рівнинна, робіть ряди через 65-70 сантиметрів або через 80 сантиметрів. Для посадки кущів обов’язково зробіть борозни завглибшки 15-20 сантиметрів, щоб захистити рослини від грибкових захворювань. Якщо ділянка заболочена, очистіть її від бур’янів і верхнього шару ґрунту.
Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна скошувати полуницю на городі після плодоношення.
Раніше ми розповідали про те, чому листя полуниці стає червоним і як врятувати врожай.
Також ми повідомляли про те, чому полуниця почала засихати і як вберегти врожай.
Читайте Новини.LIVE!