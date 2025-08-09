Видео
Главная Дом и огород Как сажать клубнику в августе 2025 — советы для раннего урожая

Как сажать клубнику в августе 2025 — советы для раннего урожая

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 19:30
Как посадить клубнику на огороде в августе 2025 для раннего урожая — советы дачникам
Посадка клубники на огороде и урожай этой ягоды в корзине. Фото: коллаж Новини.LIVE

Чтобы собрать ранний и щедрый урожай клубники на огороде в следующем сезоне, ее стоит посадить в этом месяце. Опытные дачники рассказали, как это правильно делать в августе 2025 года, чтобы не допустить ошибки и гарантированно получить вкусные ягоды с собственного участка.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Как посадить клубнику в августе 2025 года

Шаг первый — выбор места на огороде

Запомните, что клубника требует хороших условий выращивания, поэтому сажать ее надо там, где ровно и нет застоя воды, куда большую часть дня попадают солнечные лучи и где почва не сильно влажная, а глубина залегания грунтовых вод не превышает 60 сантиметров. А еще место для клубники должно располагаться на юго-западе огорода.

Куст клубники
Спелые ягоды клубники на огороде. Фото: Pinterest

Шаг второй — подготовка почвы

В идеале, чтобы клубника росла в легких или суглинистых почвах. Если у вас тяжелая земля, добавьте два-три ведра речного песка на один квадратный метр, а если песчаная — то добавьте перегной в количестве двух-трех ведер на один квадратный метр.

Для приготовления эффективного удобрения для подкормки почвы возьмите такие ингредиенты, как:

  • Перегной — одно ведро
  • Суперфосфат — два коробка спичек
  • Сульфат калия — одна столовая ложка

Смешайте все это, равномерно распределите по участку, перекопайте и оставьте в таком состоянии на 14-20 дней.

Если почва кислая, то заизвесткуйте ее, но делайте это за четыре-шесть месяцев до посадки клубники пушонкой или доломитовой мукой.

Клубника
Процесс посадки клубники на огороде. Фото: Pinterest

Шаг третий — посадка клубники

Если ваш участок равнинный, делайте ряды через 65-70 сантиметров или через 80 сантиметров. Для посадки кустов обязательно сделайте борозды глубиной 15-20 сантиметров, чтобы защитить растения от грибковых заболеваний. Если участок заболочен, очистите его от сорняков и верхнего слоя почвы.

Напомним, мы писали о том, почему нельзя скашивать клубнику на огороде после плодоношения.

Ранее мы рассказывали о том, почему листья клубники становятся красными и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, почему клубника начала засыхать и как уберечь урожай.


Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
