Как посадить клубнику на огороде в августе 2025 для раннего урожая — советы дачникам

Посадка клубники на огороде и урожай этой ягоды в корзине. Фото: коллаж Новини.LIVE

Чтобы собрать ранний и щедрый урожай клубники на огороде в следующем сезоне, ее стоит посадить в этом месяце. Опытные дачники рассказали, как это правильно делать в августе 2025 года, чтобы не допустить ошибки и гарантированно получить вкусные ягоды с собственного участка.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Как посадить клубнику в августе 2025 года

Шаг первый — выбор места на огороде

Запомните, что клубника требует хороших условий выращивания, поэтому сажать ее надо там, где ровно и нет застоя воды, куда большую часть дня попадают солнечные лучи и где почва не сильно влажная, а глубина залегания грунтовых вод не превышает 60 сантиметров. А еще место для клубники должно располагаться на юго-западе огорода.

Спелые ягоды клубники на огороде. Фото: Pinterest

Шаг второй — подготовка почвы

В идеале, чтобы клубника росла в легких или суглинистых почвах. Если у вас тяжелая земля, добавьте два-три ведра речного песка на один квадратный метр, а если песчаная — то добавьте перегной в количестве двух-трех ведер на один квадратный метр.

Для приготовления эффективного удобрения для подкормки почвы возьмите такие ингредиенты, как:

Перегной — одно ведро

Суперфосфат — два коробка спичек

Сульфат калия — одна столовая ложка

Смешайте все это, равномерно распределите по участку, перекопайте и оставьте в таком состоянии на 14-20 дней.

Если почва кислая, то заизвесткуйте ее, но делайте это за четыре-шесть месяцев до посадки клубники пушонкой или доломитовой мукой.

Процесс посадки клубники на огороде. Фото: Pinterest

Шаг третий — посадка клубники

Если ваш участок равнинный, делайте ряды через 65-70 сантиметров или через 80 сантиметров. Для посадки кустов обязательно сделайте борозды глубиной 15-20 сантиметров, чтобы защитить растения от грибковых заболеваний. Если участок заболочен, очистите его от сорняков и верхнего слоя почвы.

