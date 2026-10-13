Когда обрезать виноград осенью 2026: точные сроки, погодные условия и советы

Обрезка винограда осенью для здоровья лозы. Коллаж: Новини.LIVE

В октябре многие виноградари спешат обрезать виноград. Но это приводит к неприятностям весной. Преждевременная обрезка может нарушить подготовку лозы к зиме.

Когда лучше всего браться за секатор осенью, объяснил виноградарь Владимир Шпак на своем YouTube-канале, передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда обрезать виноград осенью 2026 года

Лучшее время для осенней обрезки винограда зависит от погоды. Важно, чтобы побеги успели созреть, а растение постепенно перешло в состояние покоя. По словам Владимира Шпака, ориентиром служит понижение температуры воздуха примерно до +10°C. В таких условиях активный рост винограда практически прекращается.

Специалист советует планировать работы на следующие сроки:

вторая половина октября — если погода уже прохладная, а рост лозы завершился;

— если погода уже прохладная, а рост лозы завершился; конец октября — начало ноября — оптимальный ориентир для Полтавской области по наблюдениям виноградаря;

— оптимальный ориентир для Полтавской области по наблюдениям виноградаря; ноябрь — если осень теплая и листва на кустах держится дольше.

В то же время температура +10°C не означает, что нужно немедленно обрезать кусты. Лучше всего дождаться естественного опадения листьев, ведь до этого растение продолжает накапливать питательные вещества для зимовки.

Читайте также:

Почему в октябре не стоит спешить с обрезкой

Владимир Шпак привел наглядный пример. 8 октября 2026 года в Карловке Полтавской области температура воздуха достигала +22°C. При такой погоде виноград еще может оставаться физиологически активным.

Если провести сильную обрезку слишком рано, при длительной теплой погоде возникает риск преждевременного набухания почек. А они должны оставаться в состоянии покоя до следующей весны. Кроме того, пока листва зеленая, она помогает лозе накапливать запасы питательных веществ. Преждевременное удаление побегов может ослабить растение перед морозами.

Как правильно обрезать виноград осенью

Когда лоза созрела, а листья опали, можно приступать к основной обрезке. Чтобы не навредить кустам, придерживайтесь простых правил:

Используйте острый и чистый секатор, чтобы срезы были ровными. Удалите сухие, поврежденные, больные и слабые побеги. Оставляйте хорошо созревшие лозы с коричневой корой и здоровыми почками. Формируйте плодовые звенья в соответствии с возрастом куста и выбранной схемой выращивания. Над верхней почкой оставляйте небольшой запас древесины, чтобы не повредить ее.

Количество глазков зависит от сорта, толщины побега и способа формирования винограда. Поэтому не стоит одинаково коротко обрезать все ветки.

Какой виноград лучше обрезать весной

Осенняя обрезка особенно удобна для сортов, которые нужно укрывать на зиму. Укороченные побеги значительно легче пригнуть к земле и защитить от морозов.

Зато морозочувствительные сорта, которые зимуют без укрытия, часто целесообразнее окончательно обрезать в конце зимы или ранней весной, до распускания почек. Так можно оценить возможные повреждения после холодов и сохранить достаточное количество здоровых побегов.

Делимся другими полезными советами по садоводству

Что можно сажать рядом с виноградом, а какие растения испортят урожай.

Когда можно собирать урожай калины и как правильно это делать, чтобы не повредить ягоды.

Что делать с лавандой в октябре, чтобы она пышно зацвела летом.

Как правильно укрыть розы на зиму, чтобы они не выветрились и не замерзли.