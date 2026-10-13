Коли обрізати виноград восени 2026: точні терміни, погодні умови та поради

Обрізка винограду восени для здоров'я лози. Колаж: Новини.LIVE

У жовтні багато господарів поспішають обрізати виноград. Але це призводить до неприємностей навесні. Передчасна обрізка здатна порушити підготовку лози до зими.

Коли найкраще братися за секатор восени, пояснив виноградар Володимир Шпак на своєму Youtube-каналі, передає Новини.LIVE.

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Коли обрізати виноград восени 2026 року

Найкращий час для осінньої обрізки винограду залежить від погоди. Важливо, щоб пагони встигли визріти, а рослина поступово перейшла у стан спокою. За словами Володимира Шпака, орієнтиром є зниження температури повітря приблизно до +10°C. За таких умов активний ріст винограду практично припиняється.

Фахівець радить планувати роботи на такі строки:

друга половина жовтня — якщо погода вже прохолодна, а ріст лози завершився;

— якщо погода вже прохолодна, а ріст лози завершився; кінець жовтня — початок листопада — оптимальний орієнтир для Полтавської області за спостереженнями виноградаря;

— оптимальний орієнтир для Полтавської області за спостереженнями виноградаря; листопад — якщо осінь тепла й листя на кущах тримається довше.

Водночас температура +10°C не означає, що потрібно негайно обрізати кущі. Найкраще дочекатися природного листопаду, адже до цього рослина продовжує накопичувати поживні речовини для зимівлі.

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Володимир Шпак навів показовий приклад. 8 жовтня 2026 року в Карлівці Полтавської області температура повітря сягала +22°C. За такої погоди виноград ще може залишатися фізіологічно активним.

Якщо провести сильну обрізку надто рано, за тривалого тепла виникає ризик передчасного набухання бруньок. А вони мають залишатися сплячими до наступної весни. Крім того, поки листя зелене, воно допомагає лозі накопичувати запаси поживних речовин. Передчасне видалення пагонів може послабити рослину перед морозами.

Як правильно обрізати виноград восени

Коли лоза визріла, а листя опало, можна починати основну обрізку. Щоб не нашкодити кущам, дотримуйтеся простих правил:

Використовуйте гострий і чистий секатор, щоб зрізи були рівними. Видаліть сухі, пошкоджені, хворі та слабкі пагони. Залишайте добре визрілі лози з коричневою корою та здоровими бруньками. Формуйте плодові ланки відповідно до віку куща й обраної схеми вирощування. Над верхньою брунькою залишайте невеликий запас деревини, щоб не пошкодити її.

Кількість вічок залежить від сорту, товщини пагона та способу формування винограду. Тому однаково коротко обрізати всі гілки не варто.

Який виноград краще обрізати навесні

Осіння обрізка особливо зручна для сортів, які потрібно вкривати на зиму. Укорочені пагони значно легше пригнути до землі та захистити від морозів.

Натомість морозочутливі сорти, які зимують без укриття, часто доцільніше остаточно обрізати наприкінці зими або ранньою весною, до розпускання бруньок. Так можна оцінити можливі пошкодження після холодів і зберегти достатньо здорових пагонів.

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