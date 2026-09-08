Що посадити під виноградом для щедрого врожаю: список овочів, зелені та квітів

Вирощування винограду на ділянці. Колаж: Новини.LIVE

Виноград роками росте на одному місці, тому рослини поруч із лозою варто обирати особливо уважно. Одні культури корисні, тоді як інші відбирають воду, поживні речовини й погано впливають на врожайність.

Що можна посадити біля винограду, а які рослини зіпсують врожай, розповіли фахівці Better Homes & Gardens, передає Новини.LIVE.

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Що можна посадити біля винограду

Найкращими сусідами для виноградної лози вважаються рослини зі схожими вимогами до умов вирощування. Винограду потрібні сонячне місце, добре дренований ґрунт і достатній, але не надмірний полив. Тому культури поруч не повинні створювати густу тінь або постійно забирати з ґрунту багато вологи.

Серед зелені біля винограду можна вирощувати:

орегано;

базилік;

розмарин;

чебрець;

шніт-цибулю;

м'яту.

Ароматні трави не займають багато місця, а деякі з них можуть допомагати відлякувати окремих садових шкідників.

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Добре почуваються поруч із лозою також квасоля та горох. Бобові цікаві тим, що завдяки бактеріям на коренях беруть участь у накопиченні азоту в ґрунті. Висаджувати їх краще так, щоб вони не загущували виноград і не перекривали лозі сонце.

Ще один вдалий варіант для простору під виноградом це конюшина. Вона створює живий ґрунтовий покрив, допомагає стримувати бур'яни та може використовуватися як сидерат.

Які квіти посадити біля винограду

Під лозою можна знайти місце і для декоративних рослин. Серед хороших сусідів називають герань та ісоп. Ісоп особливо привабливий для бджіл та інших запилювачів. Герань же цінують як рослину, запах якої може відлякувати деяких шкідників. Так виноградник можна перетворити не лише на врожайну, а й на красиву ділянку.

Що не можна садити біля винограду

Один із найгірших сусідів для винограду це капуста. Ці культури потребують багато вологи, тому під час близької посадки можуть конкурувати за воду. Через це розвиток обох рослин здатен погіршуватися. З цієї ж причини обережність потрібна й з іншими представниками родини капустяних, зокрема цвітною капустою, кольрабі та броколі.

Не варто також висаджувати безпосередньо під кущами великі та ненажерливі культури, які швидко виснажують ґрунт, затінюють лозу або потребують частого поливу.

Також поруч із виноградом не можна садити:

фенхель;

великоплідні гарбузи;

кабачки;

патисони;

огірки;

кукурудзу;

картоплю;

високорослі томати.

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