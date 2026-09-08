Что посадить под виноградником для большого урожая: список овощей, зелени и цветов

Выращивание винограда на участке. Коллаж: Новини.LIVE

Виноград годами растет на одном месте, поэтому растения, которые будут расти рядом с лозой, следует выбирать особенно тщательно. Одни культуры полезны, а другие отбирают воду, питательные вещества и негативно влияют на урожайность.

Что можно посадить рядом с виноградом, а какие растения испортят урожай, рассказали специалисты Better Homes & Gardens, передает Новини.LIVE.

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Что можно посадить рядом с виноградом

Лучшими соседями для виноградной лозы считаются растения с похожими требованиями к условиям выращивания. Винограду нужны солнечное место, хорошо дренированная почва и достаточный, но не чрезмерный полив. Поэтому растения, растущие рядом, не должны создавать густую тень или постоянно забирать из почвы много влаги.

Среди зелени рядом с виноградом можно выращивать:

орегано;

базилик;

розмарин;

тимьян;

шнитт-лук;

мята.

Ароматные травы не занимают много места, а некоторые из них могут помогать отпугивать отдельных садовых вредителей.

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Хорошо себя чувствуют рядом с лозой также фасоль и горох. Бобовые интересны тем, что благодаря бактериям на корнях участвуют в накоплении азота в почве. Высаживать их лучше так, чтобы они не затеняли виноград и не перекрывали лозе солнце.

Еще один удачный вариант для пространства под виноградом — это клевер. Он создает живой почвенный покров, помогает сдерживать сорняки и может использоваться в качестве сидерата.

Какие цветы посадить возле винограда

Под лозой можно найти место и для декоративных растений. Среди хороших соседей называют герань и иссоп. Иссоп особенно привлекателен для пчел и других опылителей. Герань же ценят как растение, запах которого может отпугивать некоторых вредителей. Так виноградник можно превратить не только в урожайный, но и в красивый участок.

Что нельзя сажать рядом с виноградом

Один из худших соседей для винограда — это капуста. Эти культуры требуют много влаги, поэтому при близкой посадке могут конкурировать за воду. Из-за этого развитие обоих растений может ухудшиться. По этой же причине следует проявлять осторожность и с другими представителями семейства капустных, в частности с цветной капустой, кольраби и брокколи.

Не стоит также высаживать непосредственно под кустами крупные и прожорливые культуры, которые быстро истощают почву, затеняют лозу или требуют частого полива.

Также рядом с виноградом нельзя сажать:

фенхель;

крупноплодные тыквы;

кабачки;

патиссоны;

огурцы;

кукурузу;

картофель;

высокорослые томаты.

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