Обрезка сливы для щедрого плодоношения. Коллаж: Новини.LIVE

Слива может обильно цвести весной, но летом разочаровать мелкими плодами и скудным урожаем. Иногда причина кроется не в погоде или недостатке удобрений, а в обычном секаторе. Ведь несвоевременная обрезка способна не только ослабить дерево, но и открыть путь опасным болезням. Особенно осторожными стоит быть осенью, когда садоводы активно готовят участок к зиме. Есть одно важное правило, которое поможет сохранить здоровье плодового дерева.

Новини.LIVE рассказывают, когда лучше обрезать сливу и как правильно сформировать крону для хорошего урожая.

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Когда лучше всего обрезать сливу

В отличие от яблонь и груш, сливу не рекомендуют обрезать зимой. Как объясняют специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании, лучшее время зависит от возраста дерева.

Молодые саженцы обрезают весной, обычно в апреле, когда минула угроза сильных морозов. Это помогает сформировать крепкие скелетные ветви.

Взрослые деревья лучше прореживать летом, преимущественно в июне или июле. В этот период срезы быстрее заживают, а риск заражения уменьшается.

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Осеннюю и зимнюю обрезку стоит отложить. В холодную и влажную погоду через свежие раны может проникнуть грибок, вызывающий серебристость листьев. Болезнь способна привести к отмиранию целых ветвей.

Как правильно обрезать сливу для хорошего урожая

Главная задача садовода — не просто укоротить побеги, а обеспечить доступ солнечного света и воздуха внутрь кроны.

Начните с удаления сухих, сломанных и поврежденных ветвей. Затем удалите те, что растут внутрь, трутся друг о друга или чрезмерно загущают дерево.

Молодой сливе желательно оставить три-четыре крепких основных ветки, равномерно расположенных вокруг ствола. Так постепенно сформируется открытая крона, в которой плодам будет достаточно света.

А вот старые деревья нельзя кардинально омолаживать за один раз. Сильная обрезка стимулирует появление многочисленных вертикальных побегов и может снизить плодоношение. Лучше распределить работу на несколько сезонов.

Каких ошибок следует избегать

Самое важное правило — работайте острым, чистым секатором в сухую погоду. Инструмент нужно дезинфицировать, особенно после удаления больных ветвей.

Не оставляйте длинных пеньков и не срезайте здоровые побеги без необходимости. Ведь чрезмерное прореживание вовсе не гарантирует большого урожая.

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