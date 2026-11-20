Обрізка сливи для щедрого плодоношення. Колаж: Новини.LIVE

Слива може щедро цвісти навесні, але влітку розчарувати дрібними плодами та мізерним урожаєм. Іноді причина криється не в погоді чи нестачі добрив, а у звичайному секаторі. Адже невчасна обрізка здатна не лише послабити дерево, а й відкрити шлях небезпечним хворобам. Особливо обережними варто бути восени, коли садівники активно готують ділянку до зими. Є одне важливе правило, яке допоможе зберегти здоров'я плодового дерева.

Новини.LIVE розповідає, коли краще обрізати сливу та як правильно сформувати крону для гарного врожаю.

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Коли найкраще обрізати сливу

На відміну від яблунь і груш, сливу не рекомендують обрізати взимку. Як пояснюють фахівці Королівського садівничого товариства Великої Британії, найкращий час залежить від віку дерева.

Молоді саджанці обрізають навесні, зазвичай у квітні, коли минула загроза сильних морозів. Це допомагає сформувати міцні скелетні гілки.

Дорослі дерева краще проріджувати влітку, переважно в червні або липні. У цей період зрізи швидше загоюються, а ризик зараження зменшується.

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Осінню та зимову обрізку варто відкласти. У холодну й вологу погоду через свіжі рани може проникнути грибок, який спричиняє сріблястість листя. Хвороба здатна призвести до відмирання цілих гілок.

Як правильно обрізати сливу для гарного врожаю

Головне завдання садівника — не просто вкоротити пагони, а забезпечити доступ сонячного світла та повітря всередину крони.

Почніть із видалення сухих, зламаних і пошкоджених гілок. Потім приберіть ті, що ростуть усередину, труться одна об одну або надмірно загущують дерево.

Молодій сливі бажано залишити три-чотири міцні основні гілки, рівномірно розташовані навколо стовбура. Так поступово сформується відкрита крона, в якій плодам вистачатиме світла.

А ось старі дерева не можна кардинально омолоджувати за один раз. Сильна обрізка стимулює появу численних вертикальних пагонів і може зменшити плодоношення. Краще розподілити роботу на кілька сезонів.

Яких помилок слід уникати

Найважливіше правило — працюйте гострим, чистим секатором у суху погоду. Інструмент потрібно дезінфікувати, особливо після видалення хворих гілок.

Не залишайте довгих пеньків і не зрізайте здорові пагони без потреби. Адже надмірне проріджування зовсім не гарантує великого врожаю.

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