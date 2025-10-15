Посев семян под первый снег - что сеять до 1 декабря, чтобы получить рекордный урожай

Бросьте ложку семян под первый снег — земля отблагодарит урожаем
Опытные огородники советуют не тратить силы на кучи компоста — достаточно ложки семян, брошенной под первый снег. Такой метод насыщает землю микроэлементами и делает ее более плодородной без химии.
Новини.LIVE рассказывает, что дает осеннее внесение семян, когда именно его делать и как оно помогает получить рекордный урожай в следующем году.
Почему стоит бросать семена под первый снег
Высев семян в конце осени улучшает структуру почвы, делает ее рыхлой и обогащает кислородом. Зимой семена лежат под слоем снега, а весной вместе с талой водой пропитывают землю полезными веществами.
Когда и как проводить
Делайте это до 1 декабря, когда снег еще не лег, но уже ожидается. Просто рассыпьте семена по участку — снег накроет их "одеялом" и сохранит до весны. Весной такая земля становится живой и готовой к посевам.
Какие семена подходят
Для этого метода подойдут семена:
- овощей — морковь, свекла, салат, укроп, петрушка;
- трав — газонные или пряные культуры;
- цветов — декоративные, выдерживающие холод.
Лучше всего выбирать холодостойкие виды, которые легко переносят зиму и весной быстро прорастают, обогащая землю природными веществами.
