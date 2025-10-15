Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Бросьте ложку семян под первый снег — земля отблагодарит урожаем

Бросьте ложку семян под первый снег — земля отблагодарит урожаем

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 02:45
Посев семян под первый снег - что сеять до 1 декабря, чтобы получить рекордный урожай
Человек сеет семена на огороде. Фото: Pinterest

Опытные огородники советуют не тратить силы на кучи компоста — достаточно ложки семян, брошенной под первый снег. Такой метод насыщает землю микроэлементами и делает ее более плодородной без химии.

Новини.LIVE рассказывает, что дает осеннее внесение семян, когда именно его делать и как оно помогает получить рекордный урожай в следующем году.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит бросать семена под первый снег

Высев семян в конце осени улучшает структуру почвы, делает ее рыхлой и обогащает кислородом. Зимой семена лежат под слоем снега, а весной вместе с талой водой пропитывают землю полезными веществами.

Когда и как проводить

Делайте это до 1 декабря, когда снег еще не лег, но уже ожидается. Просто рассыпьте семена по участку — снег накроет их "одеялом" и сохранит до весны. Весной такая земля становится живой и готовой к посевам.

Какие семена подходят

Для этого метода подойдут семена:

  • овощей — морковь, свекла, салат, укроп, петрушка;
  • трав — газонные или пряные культуры;
  • цветов — декоративные, выдерживающие холод.

Лучше всего выбирать холодостойкие виды, которые легко переносят зиму и весной быстро прорастают, обогащая землю природными веществами.

Мы уже писали о том, как сохранить посадки и урожай до весны.

Ранее объясняли то, какие сорта перца стали фаворитами этого года.

Подробнее рассказывали о том, какие поверья сохранились о рассаде.

урожай снег советы огород семена
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации