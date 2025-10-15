Відео
Дата публікації: 15 жовтня 2025 02:45
Посів насіння під перший сніг - що сіяти до 1 грудня, щоб отримати рекордний урожай
Людина сіє насіння на городі. Фото: Pinterest

Досвідчені городники радять не витрачати сили на купи компосту — достатньо ложки насіння, кинутої під перший сніг. Такий метод насичує землю мікроелементами і робить її родючішою без хімії.

Новини.LIVE розповідає, що дає осіннє внесення насіння, коли саме його робити та як воно допомагає отримати рекордний урожай наступного року.

Чому варто кидати насіння під перший сніг

Висів насіння наприкінці осені покращує структуру ґрунту, робить його пухким і збагачує киснем. Узимку насіння лежить під шаром снігу, а навесні разом із талою водою просочує землю корисними речовинами.

Коли й як проводити

Робіть це до 1 грудня, коли сніг ще не ліг, але вже очікується. Просто розсипте насіння по ділянці — сніг накриє його "ковдрою" і збереже до весни. Навесні така земля стає живою та готовою до посівів.

Яке насіння підходить

Для цього методу підійде насіння:

  • овочів — морква, буряк, салат, кріп, петрушка;
  • трав — газонні або пряні культури;
  • квітів — декоративні, що витримують холод.

Найкраще обирати холодостійкі види, які легко переносять зиму та навесні швидко проростають, збагачуючи землю природними речовинами.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
