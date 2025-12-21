Как укрыть хризантемы зимой - простой способ сохранить цветы до весны

Хризантемы цветут в саду. Фото: iStockphoto

В декабре хризантемы нуждаются в правильном укрытии, чтобы без потерь пережить холодный сезон и весной зацвести обильно и ярко. Именно зимовка определяет, насколько сильными будут кусты в новом году.

Новини.LIVE рассказывает, как грамотно и без лишних усилий укрыть хризантемы на зиму.

Реклама

Читайте также:

Как правильно подготовить хризантемы к укрытию

Перед утеплением нужно обрезать стебли после полного отцветания. Оптимальная высота среза — 10 см от земли, это защищает почки от промерзания и гниения. Также важно убрать поврежденные листья и очистить почву вокруг куста, чтобы растение не накапливало лишнюю влагу под укрытием.

Чем накрывать хризантемы зимой

Для надежной защиты следует использовать лишь воздухопроницаемые материалы:

лапник сосны или ели — хорошо задерживает снег;

агроволокно — защищает от сильных морозов и резких перепадов;

органическая мульча (кора, сухие листья) — сохраняет тепло и питает почву.

Зачем нужна мульча

Мульчирование создает естественный теплый слой и предотвращает деформацию корневой системы. Органические материалы перепревают и обеспечивают растение питательными элементами весной. Кроме того, мульча стабилизирует температуру почвы и не дает корням оголяться во время длительных оттепелей или резких перепадов погоды.

Советы для успешной перезимовки

Не накрывайте хризантемы пленкой — она накапливает конденсат.

Укрывайте только в сухую погоду.

Следите, чтобы материал не прилипал к стеблям.

Такой метод позволяет хризантемам без проблем пережить зиму и расцвести в 2026 году на все 200%.

Мы уже писали о том, в каких случаях зимняя пересадка необходима.

Ранее объясняли то, какие дрова выбрать для стабильного и эффективного отопления.

Подробнее рассказывали о том, как легко размножить рождественский кактус в домашних условиях.