Как укрыть хризантемы зимой - простой способ сохранить цветы до весны

Хризантемы переживут любые морозы — простой способ укрытия
В декабре хризантемы нуждаются в правильном укрытии, чтобы без потерь пережить холодный сезон и весной зацвести обильно и ярко. Именно зимовка определяет, насколько сильными будут кусты в новом году.
Новини.LIVE рассказывает, как грамотно и без лишних усилий укрыть хризантемы на зиму.
Как правильно подготовить хризантемы к укрытию
Перед утеплением нужно обрезать стебли после полного отцветания. Оптимальная высота среза — 10 см от земли, это защищает почки от промерзания и гниения. Также важно убрать поврежденные листья и очистить почву вокруг куста, чтобы растение не накапливало лишнюю влагу под укрытием.
Чем накрывать хризантемы зимой
Для надежной защиты следует использовать лишь воздухопроницаемые материалы:
- лапник сосны или ели — хорошо задерживает снег;
- агроволокно — защищает от сильных морозов и резких перепадов;
- органическая мульча (кора, сухие листья) — сохраняет тепло и питает почву.
Зачем нужна мульча
Мульчирование создает естественный теплый слой и предотвращает деформацию корневой системы. Органические материалы перепревают и обеспечивают растение питательными элементами весной. Кроме того, мульча стабилизирует температуру почвы и не дает корням оголяться во время длительных оттепелей или резких перепадов погоды.
Советы для успешной перезимовки
- Не накрывайте хризантемы пленкой — она накапливает конденсат.
- Укрывайте только в сухую погоду.
- Следите, чтобы материал не прилипал к стеблям.
Такой метод позволяет хризантемам без проблем пережить зиму и расцвести в 2026 году на все 200%.
