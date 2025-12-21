Як укрити хризантеми взимку - простий спосіб зберегти квіти до весни

Хризантеми цвітуть у саду. Фото: iStockphoto

У грудні хризантеми потребують правильного укриття, щоб без втрат пережити холодний сезон і навесні зацвісти рясно та яскраво. Саме зимівля визначає, наскільки сильними будуть кущі в новому році.

Новини.LIVE розповідає, як грамотно та без зайвих зусиль укрити хризантеми на зиму.

Читайте також:

Як правильно підготувати хризантеми до укриття

Перед утепленням потрібно обрізати стебла після повного відцвітання. Оптимальна висота зрізу — 10 см від землі, це захищає бруньки від промерзання та гниття. Також важливо прибрати пошкоджене листя й очистити ґрунт навколо куща, щоб рослина не накопичувала зайву вологу під укриттям.

Чим накривати хризантеми взимку

Для надійного захисту варто використовувати лише повітропроникні матеріали:

лапник сосни або ялини — добре затримує сніг;

агроволокно — захищає від сильних морозів та різких перепадів;

органічна мульча (кора, сухе листя) — зберігає тепло й живить ґрунт.

Навіщо потрібна мульча

Мульчування створює природний теплий шар і запобігає деформації кореневої системи. Органічні матеріали перепрівають і забезпечують рослину поживними елементами навесні. Крім того, мульча стабілізує температуру ґрунту та не дає корінню оголюватися під час тривалих відлиг чи різких перепадів погоди.

Поради для успішної перезимівлі

Не накривайте хризантеми плівкою — вона накопичує конденсат.

Укривайте лише в суху погоду.

Стежте, щоб матеріал не прилипав до стебел.

Такий метод дозволяє хризантемам без проблем пережити зиму та розквітнути у 2026 році на всі 200%.

