Головна Дім та город Хризантеми переживуть будь-які морози — простий спосіб укриття

Хризантеми переживуть будь-які морози — простий спосіб укриття

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 19:58
Як укрити хризантеми взимку - простий спосіб зберегти квіти до весни
Хризантеми цвітуть у саду. Фото: iStockphoto

У грудні хризантеми потребують правильного укриття, щоб без втрат пережити холодний сезон і навесні зацвісти рясно та яскраво. Саме зимівля визначає, наскільки сильними будуть кущі в новому році.

Новини.LIVE розповідає, як грамотно та без зайвих зусиль укрити хризантеми на зиму.

Читайте також:

Як правильно підготувати хризантеми до укриття

Перед утепленням потрібно обрізати стебла після повного відцвітання. Оптимальна висота зрізу — 10 см від землі, це захищає бруньки від промерзання та гниття. Також важливо прибрати пошкоджене листя й очистити ґрунт навколо куща, щоб рослина не накопичувала зайву вологу під укриттям.

Чим накривати хризантеми взимку

Для надійного захисту варто використовувати лише повітропроникні матеріали:

  • лапник сосни або ялини — добре затримує сніг;
  • агроволокно — захищає від сильних морозів та різких перепадів;
  • органічна мульча (кора, сухе листя) — зберігає тепло й живить ґрунт.

Навіщо потрібна мульча

Мульчування створює природний теплий шар і запобігає деформації кореневої системи. Органічні матеріали перепрівають і забезпечують рослину поживними елементами навесні. Крім того, мульча стабілізує температуру ґрунту та не дає корінню оголюватися під час тривалих відлиг чи різких перепадів погоди.

Поради для успішної перезимівлі

  • Не накривайте хризантеми плівкою — вона накопичує конденсат.
  • Укривайте лише в суху погоду.
  • Стежте, щоб матеріал не прилипав до стебел.

Такий метод дозволяє хризантемам без проблем пережити зиму та розквітнути у 2026 році на всі 200%.

Ми вже писали про те, у яких випадках зимова пересадка є необхідною.

Раніше пояснювали те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Детальніше розповідали про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
