Какой сорт абрикоса посадить в холодных регионах - выдерживает морозы и плодоносит

Холод не помешает урожаю — проверенный сорт абрикоса
Абрикос часто страдает от весенних заморозков, из-за чего садоводы теряют урожай. Однако существует сорт, который выдерживает сильные морозы и стабильно плодоносит даже после резких похолоданий.
Новини.LIVE рассказывает, какой сорт абрикоса подходит для нестабильного климата.
Почему абрикосы часто вымерзают
Абрикос рано просыпается после зимы и начинает цвести уже при первых теплых днях. Именно в этот период возвращение ночных морозов чаще всего уничтожает цветочные почки и будущий урожай. Поэтому решающую роль играет правильно подобранный сорт.
Сорт, который не боится сильных морозов
Северный Триумф считается одним из самых выносливых сортов абрикоса. Его главные преимущества:
- выдерживает морозы до -40 °C;
- устойчивы не только дерево, но и цветочные почки;
- хорошо переносит весенние перепады температур.
Даже после резкого похолодания во время цветения дерево сохраняет завязь.
Какой урожай и вкус у Северного Триумфа
Дерево вырастает мощным, с раскидистой кроной. Плоды — желтые с красноватыми крапинками, сочные и приятные на вкус. Сорт является самоплодным, поэтому не требует дополнительных опылителей, а урожайность остается стабильной из года в год.
Почему этот сорт стоит посадить
Северный Триумф — надежный выбор для регионов с нестабильной весной. Он сочетает морозостойкость, неприхотливость и стабильный урожай, что делает его одним из лучших вариантов для частного сада.
