Какой сорт абрикоса посадить в холодных регионах - выдерживает морозы и плодоносит

Урожай абрикос в саду. Фото: iStockphoto

Абрикос часто страдает от весенних заморозков, из-за чего садоводы теряют урожай. Однако существует сорт, который выдерживает сильные морозы и стабильно плодоносит даже после резких похолоданий.

Новини.LIVE рассказывает, какой сорт абрикоса подходит для нестабильного климата.

Почему абрикосы часто вымерзают

Абрикос рано просыпается после зимы и начинает цвести уже при первых теплых днях. Именно в этот период возвращение ночных морозов чаще всего уничтожает цветочные почки и будущий урожай. Поэтому решающую роль играет правильно подобранный сорт.

Сорт, который не боится сильных морозов

Северный Триумф считается одним из самых выносливых сортов абрикоса. Его главные преимущества:

выдерживает морозы до -40 °C;

устойчивы не только дерево, но и цветочные почки;

хорошо переносит весенние перепады температур.

Даже после резкого похолодания во время цветения дерево сохраняет завязь.

Какой урожай и вкус у Северного Триумфа

Дерево вырастает мощным, с раскидистой кроной. Плоды — желтые с красноватыми крапинками, сочные и приятные на вкус. Сорт является самоплодным, поэтому не требует дополнительных опылителей, а урожайность остается стабильной из года в год.

Почему этот сорт стоит посадить

Северный Триумф — надежный выбор для регионов с нестабильной весной. Он сочетает морозостойкость, неприхотливость и стабильный урожай, что делает его одним из лучших вариантов для частного сада.

