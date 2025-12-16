Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Холод не завадить врожаю — перевірений сорт абрикоса

Холод не завадить врожаю — перевірений сорт абрикоса

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 03:09
Який сорт абрикоса посадити у холодних регіонах - витримує морози й плодоносить
Врожай абрикос у саду. Фото: iStockphoto

Абрикос часто страждає від весняних заморозків, через що садівники втрачають урожай. Проте існує сорт, який витримує сильні морози й стабільно плодоносить навіть після різких похолодань.

Новини.LIVE розповідає, який сорт абрикоса підходить для нестабільного клімату.

Реклама
Читайте також:

Чому абрикоси часто вимерзають

Абрикос рано прокидається після зими й починає цвісти вже при перших теплих днях. Саме в цей період повернення нічних морозів найчастіше знищує квіткові бруньки та майбутній урожай. Тому вирішальну роль відіграє правильно підібраний сорт.

Сорт, який не боїться сильних морозів

Північний Тріумф вважається одним із найвитриваліших сортів абрикоса. Його головні переваги:

  • витримує морози до -40 °C;
  • стійкі не лише дерево, а й квіткові бруньки;
  • добре переносить весняні перепади температур.

Навіть після різкого похолодання під час цвітіння дерево зберігає зав’язь.

Який урожай і смак у Північного Тріумфу

Дерево виростає потужним, із розлогою кроною. Плоди — жовті з червонуватими цяточками, соковиті й приємні на смак. Сорт є самоплідним, тож не потребує додаткових запилювачів, а врожайність залишається стабільною з року в рік.

Чому цей сорт варто посадити

Північний Тріумф — надійний вибір для регіонів із нестабільною весною. Він поєднує морозостійкість, невибагливість і стабільний урожай, що робить його одним із найкращих варіантів для приватного саду.

Ми вже писали про те, навіщо перекопувати кущі взимку та як зробити це правильно.

Раніше пояснювали те, що варто внести під озимий часник узимку для стабільного росту.

Детальніше розповідали про те, які добрива варто використовувати взимку.

дерева город абрикос сад сорт
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації