Який сорт абрикоса посадити у холодних регіонах - витримує морози й плодоносить

Врожай абрикос у саду. Фото: iStockphoto

Абрикос часто страждає від весняних заморозків, через що садівники втрачають урожай. Проте існує сорт, який витримує сильні морози й стабільно плодоносить навіть після різких похолодань.

Новини.LIVE розповідає, який сорт абрикоса підходить для нестабільного клімату.

Чому абрикоси часто вимерзають

Абрикос рано прокидається після зими й починає цвісти вже при перших теплих днях. Саме в цей період повернення нічних морозів найчастіше знищує квіткові бруньки та майбутній урожай. Тому вирішальну роль відіграє правильно підібраний сорт.

Сорт, який не боїться сильних морозів

Північний Тріумф вважається одним із найвитриваліших сортів абрикоса. Його головні переваги:

витримує морози до -40 °C;

стійкі не лише дерево, а й квіткові бруньки;

добре переносить весняні перепади температур.

Навіть після різкого похолодання під час цвітіння дерево зберігає зав’язь.

Який урожай і смак у Північного Тріумфу

Дерево виростає потужним, із розлогою кроною. Плоди — жовті з червонуватими цяточками, соковиті й приємні на смак. Сорт є самоплідним, тож не потребує додаткових запилювачів, а врожайність залишається стабільною з року в рік.

Чому цей сорт варто посадити

Північний Тріумф — надійний вибір для регіонів із нестабільною весною. Він поєднує морозостійкість, невибагливість і стабільний урожай, що робить його одним із найкращих варіантів для приватного саду.

