Какой цветок соответствует каждому дню недели - значение, символика и влияние на характер

Красивые яркие лилии на улице. Фото: Pinterest

Каждый день недели имеет свой цветок-покровитель, который отражает энергию планеты и черты людей, рожденных в этот день. Символы помогают понять характер, силу и особые качества души.

Новини.LIVE рассказывает, какую энергию несет каждый день недели и его цветок-оберег.

Реклама

Читайте также:

Понедельник — белая лилия

Понедельником управляет Луна — планета интуиции, эмоций и внутренних процессов. Лилия символизирует чувствительность, обновление и чистоту намерений. Этот день хорошо подходит для спокойствия, заботы о себе и эмоционального восстановления.

Вторник — красная гвоздика

Вторник проходит под энергией Марса — силы, действия и решительности. Красная гвоздика олицетворяет страсть, смелость и настойчивость. Это день активных решений, борьбы за свое и уверенных шагов вперед.

Среда — лаванда

Среда под властью Меркурия — планеты разума, коммуникации и ясности. Лаванда приносит успокоение, концентрацию и чистоту мыслей. Идеальный день для обучения, важных разговоров и решения сложных вопросов.

Четверг — ирис

Четвергом управляет Юпитер — мудрость, рост и духовность. Ирис символизирует веру, внутреннее видение и оптимизм. Этот день лучше всего подходит для планирования, расширения возможностей и больших идей.

Пятница — роза

Пятница принадлежит Венере — планете любви, красоты и гармонии. Роза олицетворяет чувственность, творчество и тепло. Это день для романтики, вдохновения и приятных встреч. Энергия пятницы помогает сближаться с людьми и наполняет пространство гармонией.

Суббота — фиалка

Субботе соответствует Сатурн — дисциплина, стабильность и ответственность. Фиалка олицетворяет скромность, мудрость и внутреннюю силу. Этот день способствует долгосрочным делам и наведению порядка.

Воскресенье — подсолнух

Воскресенье — день Солнца, энергии, ясности и жизненной силы. Подсолнух символизирует оптимизм, свет и вдохновение. Время для отдыха, восстановления и всего, что делает жизнь ярче. Энергия этого дня усиливает уверенность и помогает настроиться на новую неделю.

Мы уже писали о том, как эффективно остановить грибок и защитить пионы от повторного поражения.

Ранее объясняли то, какие удобрения стоит выбрать и как правильно их внести.

Подробнее рассказывали о том, какие лесные ресурсы разрешено собирать законно.