Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Каждый день недели имеет свой цветок — найди свою энергию

Каждый день недели имеет свой цветок — найди свою энергию

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 12:22
обновлено: 16:07
Какой цветок соответствует каждому дню недели - значение, символика и влияние на характер
Красивые яркие лилии на улице. Фото: Pinterest

Каждый день недели имеет свой цветок-покровитель, который отражает энергию планеты и черты людей, рожденных в этот день. Символы помогают понять характер, силу и особые качества души.

Новини.LIVE рассказывает, какую энергию несет каждый день недели и его цветок-оберег.

Реклама
Читайте также:

Понедельник — белая лилия

Понедельником управляет Луна — планета интуиции, эмоций и внутренних процессов. Лилия символизирует чувствительность, обновление и чистоту намерений. Этот день хорошо подходит для спокойствия, заботы о себе и эмоционального восстановления.

Вторник — красная гвоздика

Вторник проходит под энергией Марса — силы, действия и решительности. Красная гвоздика олицетворяет страсть, смелость и настойчивость. Это день активных решений, борьбы за свое и уверенных шагов вперед.

Среда — лаванда

Среда под властью Меркурия — планеты разума, коммуникации и ясности. Лаванда приносит успокоение, концентрацию и чистоту мыслей. Идеальный день для обучения, важных разговоров и решения сложных вопросов.

Четверг — ирис

Четвергом управляет Юпитер — мудрость, рост и духовность. Ирис символизирует веру, внутреннее видение и оптимизм. Этот день лучше всего подходит для планирования, расширения возможностей и больших идей.

Пятница — роза

Пятница принадлежит Венере — планете любви, красоты и гармонии. Роза олицетворяет чувственность, творчество и тепло. Это день для романтики, вдохновения и приятных встреч. Энергия пятницы помогает сближаться с людьми и наполняет пространство гармонией.

Суббота — фиалка

Субботе соответствует Сатурн — дисциплина, стабильность и ответственность. Фиалка олицетворяет скромность, мудрость и внутреннюю силу. Этот день способствует долгосрочным делам и наведению порядка.

Воскресенье — подсолнух

Воскресенье — день Солнца, энергии, ясности и жизненной силы. Подсолнух символизирует оптимизм, свет и вдохновение. Время для отдыха, восстановления и всего, что делает жизнь ярче. Энергия этого дня усиливает уверенность и помогает настроиться на новую неделю.

Мы уже писали о том, как эффективно остановить грибок и защитить пионы от повторного поражения.

Ранее объясняли то, какие удобрения стоит выбрать и как правильно их внести.

Подробнее рассказывали о том, какие лесные ресурсы разрешено собирать законно.

растения цветы характер символика лилии подсолнухи
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации