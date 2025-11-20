Яка квітка відповідає кожному дню тижня - значення, символіка й вплив на характер

Красиві яскраві лілії на вулиці. Фото: Pinterest

Кожен день тижня має свою квітку-покровителя, яка відображає енергію планети та риси людей, народжених у цей день. Символи допомагають зрозуміти характер, силу й особливі якості душі.

Понеділок — біла лілія

Понеділком керує Місяць — планета інтуїції, емоцій і внутрішніх процесів. Лілія символізує чутливість, оновлення та чистоту намірів. Цей день добре підходить для спокою, турботи про себе й емоційного відновлення.

Вівторок — червона гвоздика

Вівторок проходить під енергією Марса — сили, дії й рішучості. Червона гвоздика уособлює пристрасть, сміливість та наполегливість. Це день активних рішень, боротьби за своє та впевнених кроків уперед.

Середа — лаванда

Середа під владою Меркурія — планети розуму, комунікації та ясності. Лаванда приносить заспокоєння, концентрацію й чистоту думок. Ідеальний день для навчання, важливих розмов і вирішення складних питань.

Четвер — ірис

Четвером керує Юпітер — мудрість, зростання та духовність. Ірис символізує віру, внутрішнє бачення та оптимізм. Цей день найкраще підходить для планування, розширення можливостей і великих ідей.

П’ятниця — троянда

П’ятниця належить Венері — планеті любові, краси й гармонії. Троянда уособлює чуттєвість, творчість і тепло. Це день для романтики, натхнення та приємних зустрічей. Енергія п’ятниці допомагає зближуватися з людьми та наповнює простір гармонією.

Субота — фіалка

Суботі відповідає Сатурн — дисципліна, стабільність і відповідальність. Фіалка уособлює скромність, мудрість і внутрішню силу. Цей день сприяє довгостроковим справам і наведенню порядку.

Неділя — соняшник

Неділя — день Сонця, енергії, ясності та життєвої сили. Соняшник символізує оптимізм, світло й натхнення. Час для відпочинку, відновлення і всього, що робить життя яскравішим. Енергія цього дня підсилює впевненість і допомагає налаштуватися на новий тиждень.

