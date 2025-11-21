Видео
Березовые листья от проволочника — как спасти картофель и томаты

Березовые листья от проволочника — как спасти картофель и томаты

Дата публикации 21 ноября 2025 20:00
обновлено: 15:07
Как защитить картофель и томаты от проволочника - березовые листья как природное средство
Человек работает на огороде.Фото: Freepik

Сельские огородники давно пользуются простым методом, который без химии защищает картофель и томаты от проволочника и вредителей. Нужны лишь обычные березовые листья.

Новини.LIVE делится бесплатным лайфхаком, который работает лучше магазинных препаратов.



Почему березовые листья отпугивают вредителей

Березовые листья содержат природный деготь — сильный антисептик и репеллент. Его запах и вкус вредители не переносят. Особенно это касается проволочника, который часто уничтожает картофель, морковь и томаты. Поэтому листья действуют как естественный барьер, не давая вредителям подходить к корнеплодам.

Как подготовить березовые листья

  • Осенью собрать опавшие листья.
  • Высушить их в сухом месте.
  • Хранить в мешках до весны.
  • Использовать как мульчу или добавку в лунки.

Подготовка не требует никаких затрат — только времени на сбор.

Использование весной: в лунки картофеля и под томаты

При посадке картофеля в каждую лунку добавляют горсть сухих березовых листьев. Так же делают с томатной рассадой — листья кладут прямо под корень. Деготь отпугивает вредителей, и они обходят такие участки стороной, сохраняя целостность урожая.

Листья как мульча и естественное удобрение

Если листьев много, их можно разбросать по грядкам перед перекопкой. Они перегниют, обогатят почву органикой и сделают землю рыхлой. Березовая мульча удерживает влагу, сдерживает сорняки, улучшает структуру почвы и одновременно отпугивает насекомых.

Мы уже писали о том, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Ранее объясняли то, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.

Подробнее рассказывали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

урожай огород картошка сад помидоры вредители береза
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
