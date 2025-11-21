Как защитить картофель и томаты от проволочника - березовые листья как природное средство

Человек работает на огороде.Фото: Freepik

Сельские огородники давно пользуются простым методом, который без химии защищает картофель и томаты от проволочника и вредителей. Нужны лишь обычные березовые листья.

Почему березовые листья отпугивают вредителей

Березовые листья содержат природный деготь — сильный антисептик и репеллент. Его запах и вкус вредители не переносят. Особенно это касается проволочника, который часто уничтожает картофель, морковь и томаты. Поэтому листья действуют как естественный барьер, не давая вредителям подходить к корнеплодам.

Как подготовить березовые листья

Осенью собрать опавшие листья.

Высушить их в сухом месте.

Хранить в мешках до весны.

Использовать как мульчу или добавку в лунки.

Подготовка не требует никаких затрат — только времени на сбор.

Использование весной: в лунки картофеля и под томаты

При посадке картофеля в каждую лунку добавляют горсть сухих березовых листьев. Так же делают с томатной рассадой — листья кладут прямо под корень. Деготь отпугивает вредителей, и они обходят такие участки стороной, сохраняя целостность урожая.

Листья как мульча и естественное удобрение

Если листьев много, их можно разбросать по грядкам перед перекопкой. Они перегниют, обогатят почву органикой и сделают землю рыхлой. Березовая мульча удерживает влагу, сдерживает сорняки, улучшает структуру почвы и одновременно отпугивает насекомых.

