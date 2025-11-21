Як захистити картоплю й томати від дротяника - березове листя як природний засіб

Людина порається на городі.Фото: Freepik

Сільські городники давно користуються простим методом, який без хімії захищає картоплю та томати від дротяника й шкідників. Потрібне лише звичайне березове листя.

Чому березове листя відлякує шкідників

Березове листя містить природний дьоготь — сильний антисептик та репелент. Його запах і смак шкідники не переносять. Особливо це стосується дротяника, який часто нищить картоплю, моркву та томати. Тому листя діє як природний бар’єр, не даючи шкідникам підходити до коренеплодів.

Як підготувати березове листя

Восени зібрати опале листя.

Висушити його в сухому місці.

Зберігати в мішках до весни.

Використовувати як мульчу або добавку в лунки.

Підготовка не потребує жодних витрат — лише часу на збір.

Використання навесні: у лунки картоплі та під томати

Під час посадки картоплі у кожну лунку додають жменю сухого березового листя. Так само роблять із томатною розсадою — листя кладуть прямо під корінь. Дьоготь відлякує шкідників, і вони обходять такі ділянки стороною, зберігаючи цілість урожаю.

Листя як мульча та природне добриво

Якщо листя багато, його можна розкидати по грядках перед перекопуванням. Воно перегниє, збагатить ґрунт органікою й зробить землю пухкою. Березова мульча утримує вологу, стримує бур’яни, покращує структуру ґрунту й одночасно відлякує комах.

