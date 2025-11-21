Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Березове листя від дротяника — як врятувати картоплю й томати

Березове листя від дротяника — як врятувати картоплю й томати

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 20:00
Оновлено: 15:07
Як захистити картоплю й томати від дротяника - березове листя як природний засіб
Людина порається на городі.Фото: Freepik

Сільські городники давно користуються простим методом, який без хімії захищає картоплю та томати від дротяника й шкідників. Потрібне лише звичайне березове листя.

Новини.LIVE ділиться безплатним лайфхаком, який працює краще за магазинні препарати.

Реклама
Читайте також:

Чому березове листя відлякує шкідників

Березове листя містить природний дьоготь — сильний антисептик та репелент. Його запах і смак шкідники не переносять. Особливо це стосується дротяника, який часто нищить картоплю, моркву та томати. Тому листя діє як природний бар’єр, не даючи шкідникам підходити до коренеплодів.

Як підготувати березове листя

  • Восени зібрати опале листя.
  • Висушити його в сухому місці.
  • Зберігати в мішках до весни.
  • Використовувати як мульчу або добавку в лунки.

Підготовка не потребує жодних витрат — лише часу на збір.

Використання навесні: у лунки картоплі та під томати

Під час посадки картоплі у кожну лунку додають жменю сухого березового листя. Так само роблять із томатною розсадою — листя кладуть прямо під корінь. Дьоготь відлякує шкідників, і вони обходять такі ділянки стороною, зберігаючи цілість урожаю.

Листя як мульча та природне добриво

Якщо листя багато, його можна розкидати по грядках перед перекопуванням. Воно перегниє, збагатить ґрунт органікою й зробить землю пухкою. Березова мульча утримує вологу, стримує бур’яни, покращує структуру ґрунту й одночасно відлякує комах.

Ми вже писали про те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Раніше пояснювали те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.

Детальніше розповідали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

врожай город картопля сад помідори шкідники береза
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації