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Главная Дом и огород Календарь садовода на 2–8 ноября 2026: что сделать до заморозков

Календарь садовода на 2–8 ноября 2026: что сделать до заморозков

Ua ru
2 ноября 2026 07:42
Чем заняться в саду и на огороде 2–8 ноября 2026: список дел и благоприятные даты Фото: shutterstock.com
Мужчина перекапывает землю на огороде. Фото: shutterstock.com

В ноябре пустые грядки обманчиво намекают, что можно отдыхать. На самом деле именно сейчас следует позаботиться о саде и огороде. До первых серьезных морозов нужно успеть завершить посадки, защитить растения от холода и подготовить почву к зиме. В то же время не все работы стоит выполнять в спешке, ведь некоторые процедуры могут только навредить.

Новини.LIVE рассказывают, что делать в саду и на огороде с 2 по 8 ноября 2026 года и что советует лунный календарь.

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Что сделать в саду и на огороде до морозов

  • Посадите озимые культуры

Если почва не промерзла и не переувлажнена, завершите посадку чеснока и мелкого лука-севка. Для подзимнего посева моркови, укропа и петрушки дождитесь устойчивого похолодания, чтобы семена не проросли осенью.

  • Соберите последний урожай

Соберите позднюю капусту и корнеплоды, которые не планируете оставлять в земле. Больную ботву уберите с грядок, а здоровые листья используйте для компоста.

  • Защитите корни

Замульчируйте приствольные круги молодых деревьев компостом или измельченной корой, оставив свободное место у ствола. Клубнику и чувствительные многолетники укрывайте после начала устойчивого похолодания.

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  • Позаботьтесь о деревьях

В сухую погоду побелите стволы, а молодые саженцы защитите сеткой от зайцев и грызунов. В сухую осень полейте деревья и хвойные до промерзания почвы.

  • Подготовьте цветник

Выкопайте клубни георгин, если этого ещё не сделали. Розы и теплолюбивые растения не укрывайте раньше времени. Подготовьте укрытие, а устанавливайте его в зависимости от морозов.

Лунный календарь садовода на 2–8 ноября 2026 года

В течение недели Луна убывает. Согласно лунному посевному календарю, наиболее благоприятными для посадок считаются 6 и 7 ноября.

  • 2 ноября, понедельник

Луна в знаке Льва. Уберите растительные остатки, проверьте грядки на наличие болезней и подготовьте компост.

  • 3 ноября, вторник

Луна переходит в Деву. Разрыхлите почву на свободных грядках, если она не мокрая, подготовьте места для озимых посадок.

  • 4 ноября, среда

Луна в Деве. Замульчируйте приствольные круги деревьев и кустарников, осмотрите молодые саженцы.

  • 5 ноября, четверг

Во второй половине дня Луна переходит в знак Весов. При необходимости проведите увлажняющий полив и подготовьте посадочный материал.

  • 6 ноября, пятница

Луна в Весах. Благоприятный по календарю день для посадки озимого чеснока и лука, если позволяет погода.

  • 7 ноября, суббота

Луна в Весах. Можно завершить посадки и высадить морозостойкие ягодные кустарники, если почва пригодна для работы.

  • 8 ноября, воскресенье

Луна в Скорпионе, накануне новолуния. По лунной традиции новые посадки лучше отложить. Проверьте укрытия, защиту стволов и садовый инвентарь.

Делимся другими полезными советами для сада и огорода

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков

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