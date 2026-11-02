Чоловік перекопує землю на городі. Фото: shutterstock.com

У листопаді порожні грядки оманливо натякають, що можна відпочивати. Насправді саме зараз слід подбати про сад та город. До перших серйозних морозів потрібно встигнути завершити посадки, захистити рослини від холоду та підготувати ґрунт до зими. Водночас не всі роботи варто виконувати поспіхом, адже деякі процедури можуть лише нашкодити.

Новини.LIVE розповідає, що зробити в саду та на городі з 2 до 8 листопада 2026 року і що радить місячний календар.

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Що зробити в саду та на городі до морозів

Посадіть озимі культури

Якщо ґрунт не промерз і не перезволожений, завершіть посадку часнику та дрібної цибулі-сіянки. Для підзимнього посіву моркви, кропу й петрушки дочекайтеся стійкого похолодання, щоб насіння не проросло восени.

Приберіть останній урожай

Зберіть пізню капусту й коренеплоди, які не плануєте залишати в землі. Хворе бадилля приберіть із грядок, а здорове листя використайте для компосту.

Захистіть коріння

Замульчуйте пристовбурові кола молодих дерев компостом або подрібненою корою, залишивши вільне місце біля стовбура. Полуницю та чутливі багаторічники вкривайте після початку стійкого похолодання.

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Подбайте про дерева

За сухої погоди побіліть стовбури, а молоді саджанці захистіть сіткою від зайців і гризунів. За сухої осені полийте дерева й хвойні до промерзання ґрунту.

Підготуйте квітник

Викопайте бульби жоржин, якщо цього ще не зробили. Троянди й теплолюбні рослини не закутуйте завчасно. Підготуйте укриття, а встановлюйте його відповідно до морозів.

Місячний календар садівника на 2–8 листопада 2026

Упродовж тижня Місяць спадає. За місячним посівним календарем найвдалішими для посадок вважають 6 та 7 листопада.

2 листопада, понеділок

Місяць у Леві. Приберіть рослинні рештки, перевірте грядки на хвороби та підготуйте компост.

3 листопада, вівторок

Місяць переходить у Діву. Розпушіть ґрунт на вільних грядках, якщо він не мокрий, підготуйте місця для озимих посадок.

4 листопада, середа

Місяць у Діві. Замульчуйте пристовбурові кола дерев і кущів, огляньте молоді саджанці.

5 листопада, четвер

У другій половині дня Місяць переходить у Терези. За потреби проведіть вологозарядний полив та підготуйте посадковий матеріал.

6 листопада, п'ятниця

Місяць у Терезах. Сприятливий за календарем день для озимого часнику та цибулі, якщо дозволяє погода.

7 листопада, субота

Місяць у Терезах. Можна завершити посадки й висадити морозостійкі ягідні кущі, якщо ґрунт придатний для роботи.

8 листопада, неділя

Місяць у Скорпіоні, напередодні молодика. За місячною традицією нові посадки краще відкласти. Перевірте укриття, захист стовбурів і садовий інвентар.

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