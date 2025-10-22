Видео
Кактус потерял цвет — как понять причину и помочь

Дата публикации 22 октября 2025 12:22
обновлено: 16:22
Почему желтеет кактус - основные причины, ошибки в уходе и как спасти растение
Кактусы на подоконнике. Фото: Gardening Know How

Если кактус начал желтеть, это сигнал, что ему не хватает питательных веществ или он получил слишком много воды или солнца. Иногда это естественный процесс, но иногда — признак болезни.

Новини.LIVE рассказывает, как распознать причину пожелтения кактуса и вернуть растению здоровый вид.

Основные причины пожелтения

  • Нехватка питательных веществ. Используйте специальные удобрения для суккулентов.
  • Чрезмерный полив. Кактусы не любят застоя воды — почва должна хорошо просыхать.
  • Ожоги от солнца. Прямой свет вызывает желтые пятна, особенно летом.
  • Паутинный клещ. Вредитель оставляет пятна на стебле — обработайте средством от насекомых.

Что делать, если кактус пожелтел

  • Проверьте основание растения. Если оно твердое — все в порядке, если мягкое — это гниение.
  • Уменьшите полив, пока почва не высохнет.
  • Переставьте горшок в рассеянный свет, подальше от прямых лучей.
  • При необходимости подкормите растение минеральным удобрением.

Совет

Желтение не всегда означает болезнь — у старых кактусов это естественный процесс. Главное — соблюдайте баланс между светом, влагой и питательными веществами, и ваш зеленый любимец быстро восстановится.

растения советы дом домашние цветы кактус
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
