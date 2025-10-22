Почему желтеет кактус - основные причины, ошибки в уходе и как спасти растение

Кактус потерял цвет — как понять причину и помочь
Если кактус начал желтеть, это сигнал, что ему не хватает питательных веществ или он получил слишком много воды или солнца. Иногда это естественный процесс, но иногда — признак болезни.
Основные причины пожелтения
- Нехватка питательных веществ. Используйте специальные удобрения для суккулентов.
- Чрезмерный полив. Кактусы не любят застоя воды — почва должна хорошо просыхать.
- Ожоги от солнца. Прямой свет вызывает желтые пятна, особенно летом.
- Паутинный клещ. Вредитель оставляет пятна на стебле — обработайте средством от насекомых.
Что делать, если кактус пожелтел
- Проверьте основание растения. Если оно твердое — все в порядке, если мягкое — это гниение.
- Уменьшите полив, пока почва не высохнет.
- Переставьте горшок в рассеянный свет, подальше от прямых лучей.
- При необходимости подкормите растение минеральным удобрением.
Совет
Желтение не всегда означает болезнь — у старых кактусов это естественный процесс. Главное — соблюдайте баланс между светом, влагой и питательными веществами, и ваш зеленый любимец быстро восстановится.
