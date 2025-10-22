Чому жовтіє кактус - основні причини, помилки в догляді та як врятувати рослину

Кактуси на підвіконні. Фото: Gardening Know How

Якщо кактус почав жовтіти, це сигнал, що йому не вистачає поживних речовин або він отримав забагато води чи сонця. Іноді це природний процес, але іноді — ознака хвороби.

Новини.LIVE розповідає, як розпізнати причину пожовтіння кактуса й повернути рослині здоровий вигляд.

Основні причини пожовтіння

Брак поживних речовин. Використовуйте спеціальні добрива для сукулентів.

Використовуйте спеціальні добрива для сукулентів. Надмірний полив. Кактуси не люблять застою води — ґрунт має добре просихати.

Кактуси не люблять застою води — ґрунт має добре просихати. Опіки від сонця. Пряме світло викликає жовті плями, особливо влітку.

Пряме світло викликає жовті плями, особливо влітку. Павутинний кліщ. Шкідник залишає плями на стеблі — обробіть засобом від комах.

Що робити, якщо кактус пожовтів

Перевірте основу рослини. Якщо вона тверда — все гаразд, якщо м’яка — це гниття.

Зменште полив, поки ґрунт не висохне.

Переставте горщик у розсіяне світло, подалі від прямих променів.

При потребі підживіть рослину мінеральним добривом.

Порада

Жовтіння не завжди означає хворобу — у старих кактусів це природний процес. Головне — дотримуйтесь балансу між світлом, вологою та поживними речовинами, і ваш зелений улюбленець швидко відновиться.

