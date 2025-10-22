Чому жовтіє кактус - основні причини, помилки в догляді та як врятувати рослину

Кактус втратив колір — як зрозуміти причину і допомогти
Якщо кактус почав жовтіти, це сигнал, що йому не вистачає поживних речовин або він отримав забагато води чи сонця. Іноді це природний процес, але іноді — ознака хвороби.
Новини.LIVE розповідає, як розпізнати причину пожовтіння кактуса й повернути рослині здоровий вигляд.
Основні причини пожовтіння
- Брак поживних речовин. Використовуйте спеціальні добрива для сукулентів.
- Надмірний полив. Кактуси не люблять застою води — ґрунт має добре просихати.
- Опіки від сонця. Пряме світло викликає жовті плями, особливо влітку.
- Павутинний кліщ. Шкідник залишає плями на стеблі — обробіть засобом від комах.
Що робити, якщо кактус пожовтів
- Перевірте основу рослини. Якщо вона тверда — все гаразд, якщо м’яка — це гниття.
- Зменште полив, поки ґрунт не висохне.
- Переставте горщик у розсіяне світло, подалі від прямих променів.
- При потребі підживіть рослину мінеральним добривом.
Порада
Жовтіння не завжди означає хворобу — у старих кактусів це природний процес. Головне — дотримуйтесь балансу між світлом, вологою та поживними речовинами, і ваш зелений улюбленець швидко відновиться.
Ми вже писали про те, яких помилок уникати, щоб мульчування принесло користь, а не втрату врожаю.
Раніше повідомлялося про те, як пришвидшити перегнивання листя.
Також ми пояснювали те, коли найсприятливіший час для збору врожаю гарбузів.
Читайте Новини.LIVE!