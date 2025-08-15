Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Кактус не хочет цвести — в чем дело и как спасти растение

Кактус не хочет цвести — в чем дело и как спасти растение

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:22
Почему кактус не цветет — как спасти комнатное растение, советы
Человек, который держит горшок с кактусом. Фото: Pinterest

Бытует мнение, что кактус — это идеальное комнатное растение для новичков, но даже у опытных цветоводов иногда он отказывается расцветать. Узнайте, по каким причинам это растение не хочет цвести и что нужно обязательно сделать, чтобы исправить эту проблему.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Цветоводы знают, что кактус не требует особого ухода, но часто бывает так, что он вдруг перестает расти или вовсе не цветет. Это комнатное растение имеет свои особенности выращивания, которых стоит придерживаться. И если вас постигла эта проблема, надо срочно узнать причины и методы спасения.

Кактусы
Несколько кактусов на столе. Фото: Pinterest

Почему кактус отказывается цвести

Очень часто кактус не цветет, если осенью и зимой за ним неправильно ухаживать. В таком случае на комнатном растении не появляются цветочные почки. Чтобы исправить эту ситуацию, обеспечьте кактусу полный покой и поставьте горшок туда, где много света и прохладно.

Осенью постепенно уменьшайте частоту поливов, а в зимнее время года совсем прекратите это делать.

Полив кактуса
Процесс полива кактуса в горшке. Фото: Gardening Know How

В основном бутоны на кактусе формируются там, где больше всего тени, поэтому стоит повернуть растение. Обязательно следите за тем, чтобы горшок стоял в одном положении, пока бутоны на этом комнатном растении окончательно не сформируются.

Впервые кактус начинает цвести, минимум, через три-четыре года с момента посадки. Если вы хотите ускорить этот процесс, обеспечьте для растения хорошие условия обитания. Запомните, что кактусу нужно солнце и много влаги, за исключением зимы.

Когда в помещении становится тепло, лучше вынесите горшок с кактусом на улицу и подкармливайте землю минимум один раз в месяц.

Напомним, мы писали о том, почему на комнатных растениях сохнут кончики и что делать.

Ранее мы рассказывали о том, где дома лучше держать горшки с орхидеями.

Также мы сообщали о том, что нельзя делать с фиалками, чтобы не испортить цветы.

растения советы эффективные способы комнатные растения кактус
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации