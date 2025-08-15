Почему кактус не цветет — как спасти комнатное растение, советы

Человек, который держит горшок с кактусом. Фото: Pinterest

Бытует мнение, что кактус — это идеальное комнатное растение для новичков, но даже у опытных цветоводов иногда он отказывается расцветать. Узнайте, по каким причинам это растение не хочет цвести и что нужно обязательно сделать, чтобы исправить эту проблему.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Цветоводы знают, что кактус не требует особого ухода, но часто бывает так, что он вдруг перестает расти или вовсе не цветет. Это комнатное растение имеет свои особенности выращивания, которых стоит придерживаться. И если вас постигла эта проблема, надо срочно узнать причины и методы спасения.

Несколько кактусов на столе. Фото: Pinterest

Почему кактус отказывается цвести

Очень часто кактус не цветет, если осенью и зимой за ним неправильно ухаживать. В таком случае на комнатном растении не появляются цветочные почки. Чтобы исправить эту ситуацию, обеспечьте кактусу полный покой и поставьте горшок туда, где много света и прохладно.

Осенью постепенно уменьшайте частоту поливов, а в зимнее время года совсем прекратите это делать.

Процесс полива кактуса в горшке. Фото: Gardening Know How

В основном бутоны на кактусе формируются там, где больше всего тени, поэтому стоит повернуть растение. Обязательно следите за тем, чтобы горшок стоял в одном положении, пока бутоны на этом комнатном растении окончательно не сформируются.

Впервые кактус начинает цвести, минимум, через три-четыре года с момента посадки. Если вы хотите ускорить этот процесс, обеспечьте для растения хорошие условия обитания. Запомните, что кактусу нужно солнце и много влаги, за исключением зимы.

Когда в помещении становится тепло, лучше вынесите горшок с кактусом на улицу и подкармливайте землю минимум один раз в месяц.

