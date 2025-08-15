Відео
Кактус не хоче цвісти — у чому річ і як врятувати рослину

Кактус не хоче цвісти — у чому річ і як врятувати рослину

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 12:22
Чому кактус не цвіте — як врятувати кімнатну рослину, поради
Людина, яка тримає горщик із кактусом. Фото: Pinterest

Існує думка, що кактус — це ідеальна кімнатна рослина для новачків, але навіть у досвідчених квітникарів інколи він відмовляється розквітати. Дізнайтеся, з яких причин ця рослина не хоче цвісти і що потрібно обов’язково зробити, щоб виправити цю проблему.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Квітникарі знають, що кактус не потребує особливого догляду, але часто буває так, що він раптом перестає рости або зовсім не цвіте. Ця кімнатна рослина має свої особливості вирощування, яких варто дотримуватися. І якщо вас спіткала ця проблема, треба терміново дізнатися причини і методи порятунку.

Кактусы
Кілька кактусів на столі. Фото: Pinterest

Чому кактус відмовляється цвісти

Дуже часто кактус не цвіте, якщо восени та взимку його неправильно доглядати. У такому випадку на кімнатній рослині не з’являються квіткові бруньки. Щоб виправити цю ситуацію, забезпечте кактусу повний спокій і поставте горщик туди, де багато світла і прохолодно.

Восени поступово зменшуйте частоту поливів, а в зимову пору року зовсім припиніть це робити.

Полив кактуса
Процес поливу кактуса в горщику. Фото: Gardening Know How

Здебільшого, бутони на кактусі формуються там, де найбільше тіні, тому варто повернути рослину. Обов’язково стежте за тим, щоб горщик стояв в одному положенні, доки бутони на цій кімнатній рослині остаточно не сформуються.

Вперше кактус починає цвісти, щонайменше, за три-чотири роки з моменту посадки. Якщо ви хочете прискорити цей процес, забезпечте для рослини гарні умови проживання. Запам’ятайте, що кактусу потрібне сонце і багато вологи, за винятком зими.

Коли в приміщенні стає тепло, краще винесіть горщик з кактусом надвір та підживлюйте землю щонайменше один раз на місяць.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
