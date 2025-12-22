Как защитить елку от кота - советы, запахи, крепления и безопасные лайфхаки

Кот под елкой. Фото: Freepik

Коты часто воспринимают новогоднюю елку как забаву, из-за чего игрушки падают, а декор оказывается на полу. Есть несколько действенных способов, которые помогут уберечь дерево и сохранить праздничную атмосферу.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать елку безопасной и защитить ее от пушистых дебоширов.

Используйте запахи, которые коты не любят

Розмарин, цитрусовые, корица — ароматы, которые большинство котов избегает. Поставьте под елку кусочки лимона или корицу, а ветки снизу можно легонько обработать домашним спреем с розмарином.

Фольга под елкой

Коты не любят шелест фольги, поэтому ее можно разложить у основания дерева. Но лайфхак временный — со временем животные привыкают или начинают играть фольгой. Чтобы усилить эффект, фольгу можно совместить с цитрусовыми ароматами — вместе они сдерживают большинство котов значительно дольше.

Надежно закрепите украшения

Подходит для искусственной елки:

загните кончики веток, чтобы кот не мог снять игрушку;

используйте кабельные стяжки для крепления;

выбирайте небьющиеся украшения для нижней части дерева.

Пылесос под елкой

Если кот боится пылесоса — это ваш союзник. Выложите его под деревом, и животное просто не приблизится к елке. А чтобы метод работал дольше, достаточно иногда просто переставлять пылесос — смена расположения сбивает кота с ритма и уменьшает интерес к дереву.

Поставьте коту собственную "елку"

Чтобы перенаправить внимание, поставьте рядом маленькую отдельную елку с мягкими, небьющимися игрушками. Это работает лучше, чем запреты. Такой "кошачий уголок" быстро становится любимым местом питомца и помогает сохранить основную елку абсолютно неповрежденной.

