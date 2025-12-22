Як захистити ялинку від кота - поради, запахи, кріплення і безпечні лайфхаки

Кіт під ялинкою. Фото: Freepik

Коти часто сприймають новорічну ялинку як забаву, через що іграшки падають, а декор опиняється на підлозі. Є кілька дієвих способів, які допоможуть уберегти дерево й зберегти святкову атмосферу.

Новини.LIVE розповідає, як зробити ялинку безпечною та захистити її від пухнастих бешкетників.

Використайте запахи, які коти не люблять

Розмарин, цитрусові, кориця — аромати, які більшість котів уникає. Поставте під ялинку шматочки лимона або корицю, а гілки знизу можна легенько обробити домашнім спреєм із розмарином.

Фольга під ялинкою

Коти не люблять шелест фольги, тому її можна розкласти біля основи дерева. Але лайфхак тимчасовий — з часом тварини звикають або починають гратися фольгою. Щоб підсилити ефект, фольгу можна поєднати з цитрусовими ароматами — разом вони стримують більшість котів значно довше.

Надійно закріпіть прикраси

Підходить для штучної ялинки:

загніть кінчики гілок, щоб кіт не міг зняти іграшку;

використовуйте кабельні стяжки для кріплення;

обирайте небиткі прикраси для нижньої частини дерева.

Пилосос під ялинкою

Якщо кіт боїться пилососа — це ваш союзник. Викладіть його під деревом, і тварина просто не наблизиться до ялинки. А щоб метод працював довше, достатньо іноді просто переставляти пилосос — зміна розташування збиває кота з ритму й зменшує цікавість до дерева.

Поставте коту власну "ялинку"

Щоб перенаправити увагу, поставте поряд маленьку окрему ялинку з м’якими іграшками, які не б’ються. Це працює краще, ніж заборони. Такий "котячий куточок" швидко стає улюбленим місцем улюбленця і допомагає зберегти основну ялинку абсолютно неушкодженою.

