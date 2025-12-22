Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як захистити ялинку від кота — прості та ефективні кроки

Як захистити ялинку від кота — прості та ефективні кроки

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 02:45
Як захистити ялинку від кота - поради, запахи, кріплення і безпечні лайфхаки
Кіт під ялинкою. Фото: Freepik

Коти часто сприймають новорічну ялинку як забаву, через що іграшки падають, а декор опиняється на підлозі. Є кілька дієвих способів, які допоможуть уберегти дерево й зберегти святкову атмосферу.

Новини.LIVE розповідає, як зробити ялинку безпечною та захистити її від пухнастих бешкетників.

Реклама
Читайте також:

Використайте запахи, які коти не люблять

Розмарин, цитрусові, кориця — аромати, які більшість котів уникає. Поставте під ялинку шматочки лимона або корицю, а гілки знизу можна легенько обробити домашнім спреєм із розмарином.

Фольга під ялинкою

Коти не люблять шелест фольги, тому її можна розкласти біля основи дерева. Але лайфхак тимчасовий — з часом тварини звикають або починають гратися фольгою. Щоб підсилити ефект, фольгу можна поєднати з цитрусовими ароматами — разом вони стримують більшість котів значно довше.

Надійно закріпіть прикраси

Підходить для штучної ялинки:

  • загніть кінчики гілок, щоб кіт не міг зняти іграшку;
  • використовуйте кабельні стяжки для кріплення;
  • обирайте небиткі прикраси для нижньої частини дерева.

Пилосос під ялинкою

Якщо кіт боїться пилососа — це ваш союзник. Викладіть його під деревом, і тварина просто не наблизиться до ялинки. А щоб метод працював довше, достатньо іноді просто переставляти пилосос — зміна розташування збиває кота з ритму й зменшує цікавість до дерева.

Поставте коту власну "ялинку"

Щоб перенаправити увагу, поставте поряд маленьку окрему ялинку з м’якими іграшками, які не б’ються. Це працює краще, ніж заборони. Такий "котячий куточок" швидко стає улюбленим місцем улюбленця і допомагає зберегти основну ялинку абсолютно неушкодженою.

Ми пояснювали те, як безпечно очищати дерева та кущі від льоду взимку.

Також розповідали про те, як правильно чистити сніг, щоб не зіпсувати покриття.

Раніше повідомлялося про те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.

новорічна ялинка поради будинок кіт захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації