Главная Дом и огород Как вставить пробку обратно в бутылку — простой домашний способ

Как вставить пробку обратно в бутылку — простой домашний способ

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 02:55
Как закрыть бутылку с вином или шампанским пробкой повторно дома
Открытая бутылка вина. Фото: Freepik

После праздников часто остается открытая бутылка вина или шампанского, и выливать напиток жалко. Оказывается, пробку можно вставить обратно в бутылку и сохранить вкус и аромат без специальных устройств.

Новини.LIVE объясняет, как правильно закрыть бутылку пробкой в домашних условиях.

Читайте также:

Почему пробка не заходит обратно

На производстве корковые пробки сжимают специальным устройством, после чего плотно вставляют в горлышко бутылки. В домашних условиях пробка кажется твердой и не поддается сжатию, поэтому просто затолкнуть ее обратно не получается.

В чем секрет повторного закупоривания

Пробковое дерево имеет пористую структуру, которая становится мягче под действием пара. Если пробку увлажнить горячим паром, она легко сжимается вручную и без усилий входит в бутылку. После остывания материал снова расширяется, плотно фиксируясь в горлышке и препятствуя попаданию воздуха внутрь.

Как правильно вставить пробку дома

Действуйте так:

  • вскипятите воду в чайнике или кастрюле;
  • подержите пробку над паром 2-3 минуты (для шампанского — до 5 минут);
  • сожмите пробку пальцами;
  • аккуратно вставьте ее в горлышко наполовину;
  • оставьте бутылку вертикально, чтобы пробка подсохла.

Как хранить напиток после этого

После высыхания пробка снова плотно держится в бутылке. Напиток можно хранить вертикально или горизонтально в холодильнике, не боясь потери вкуса или аромата. Такой способ подходит и для вина, и для игристых напитков.

алкоголь вино советы дом эффективные способы
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
