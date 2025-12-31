Как закрыть бутылку с вином или шампанским пробкой повторно дома

Открытая бутылка вина. Фото: Freepik

После праздников часто остается открытая бутылка вина или шампанского, и выливать напиток жалко. Оказывается, пробку можно вставить обратно в бутылку и сохранить вкус и аромат без специальных устройств.

Новини.LIVE объясняет, как правильно закрыть бутылку пробкой в домашних условиях.

Почему пробка не заходит обратно

На производстве корковые пробки сжимают специальным устройством, после чего плотно вставляют в горлышко бутылки. В домашних условиях пробка кажется твердой и не поддается сжатию, поэтому просто затолкнуть ее обратно не получается.

В чем секрет повторного закупоривания

Пробковое дерево имеет пористую структуру, которая становится мягче под действием пара. Если пробку увлажнить горячим паром, она легко сжимается вручную и без усилий входит в бутылку. После остывания материал снова расширяется, плотно фиксируясь в горлышке и препятствуя попаданию воздуха внутрь.

Как правильно вставить пробку дома

Действуйте так:

вскипятите воду в чайнике или кастрюле;

подержите пробку над паром 2-3 минуты (для шампанского — до 5 минут);

сожмите пробку пальцами;

аккуратно вставьте ее в горлышко наполовину;

оставьте бутылку вертикально, чтобы пробка подсохла.

Как хранить напиток после этого

После высыхания пробка снова плотно держится в бутылке. Напиток можно хранить вертикально или горизонтально в холодильнике, не боясь потери вкуса или аромата. Такой способ подходит и для вина, и для игристых напитков.

