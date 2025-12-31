Как закрыть бутылку с вином или шампанским пробкой повторно дома

Как вставить пробку обратно в бутылку — простой домашний способ
После праздников часто остается открытая бутылка вина или шампанского, и выливать напиток жалко. Оказывается, пробку можно вставить обратно в бутылку и сохранить вкус и аромат без специальных устройств.
Новини.LIVE объясняет, как правильно закрыть бутылку пробкой в домашних условиях.
Почему пробка не заходит обратно
На производстве корковые пробки сжимают специальным устройством, после чего плотно вставляют в горлышко бутылки. В домашних условиях пробка кажется твердой и не поддается сжатию, поэтому просто затолкнуть ее обратно не получается.
В чем секрет повторного закупоривания
Пробковое дерево имеет пористую структуру, которая становится мягче под действием пара. Если пробку увлажнить горячим паром, она легко сжимается вручную и без усилий входит в бутылку. После остывания материал снова расширяется, плотно фиксируясь в горлышке и препятствуя попаданию воздуха внутрь.
Как правильно вставить пробку дома
Действуйте так:
- вскипятите воду в чайнике или кастрюле;
- подержите пробку над паром 2-3 минуты (для шампанского — до 5 минут);
- сожмите пробку пальцами;
- аккуратно вставьте ее в горлышко наполовину;
- оставьте бутылку вертикально, чтобы пробка подсохла.
Как хранить напиток после этого
После высыхания пробка снова плотно держится в бутылке. Напиток можно хранить вертикально или горизонтально в холодильнике, не боясь потери вкуса или аромата. Такой способ подходит и для вина, и для игристых напитков.
Мы уже писали о том, какое влияние имеет елка на участок и какие нормы нужно знать.
Ранее объясняли то, как посадить елку в горшок и ухаживать за ней дома.
Подробнее рассказывали о том, какие сорта капусты показывают лучший результат.
Читайте Новини.LIVE!