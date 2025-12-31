Відео
Україна
Головна Дім та город Як вставити корок назад у пляшку — простий домашній спосіб

Як вставити корок назад у пляшку — простий домашній спосіб

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 02:55
Як закрити пляшку з вином або шампанським корком повторно вдома
Відкрита пляшка вина. Фото: Freepik

Після свят часто залишається відкрита пляшка вина або шампанського, і виливати напій шкода. Виявляється, корок можна вставити назад у пляшку й зберегти смак та аромат без спеціальних пристроїв.

Новини.LIVE пояснює, як правильно закрити пляшку корком у домашніх умовах.

Читайте також:

Чому корок не заходить назад

На виробництві коркові пробки стискають спеціальним пристроєм, після чого щільно вставляють у горлечко пляшки. У домашніх умовах корок здається твердим і не піддається стисканню, тому просто заштовхнути його назад не виходить.

У чому секрет повторного закорковування

Коркове дерево має пористу структуру, яка стає м’якшою під дією пари. Якщо корок зволожити гарячою парою, він легко стискається вручну й без зусиль входить у пляшку. Після охолодження матеріал знову розширюється, щільно фіксуючись у горлечку та перешкоджаючи потраплянню повітря всередину.

Як правильно вставити корок удома

Дійте так:

  • закип’ятіть воду в чайнику або каструлі;
  • потримайте корок над парою 2-3 хвилини (для шампанського — до 5 хвилин);
  • стисніть корок пальцями;
  • акуратно вставте його в горлечко наполовину;
  • залиште пляшку вертикально, щоб корок підсох.

Як зберігати напій після цього

Після висихання корок знову щільно тримається в пляшці. Напій можна зберігати вертикально або горизонтально в холодильнику, не боячись втрати смаку чи аромату. Такий спосіб підходить і для вина, і для ігристих напоїв.

Ми вже писали про те, який вплив має ялинка на ділянку та які норми потрібно знати.

Раніше пояснювали те, як посадити ялинку в горщик та доглядати за нею вдома.

Детальніше розповідали про те, які сорти капусти показують найкращий результат.

алкоголь вино поради будинок ефективні способи
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
