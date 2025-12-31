Як закрити пляшку з вином або шампанським корком повторно вдома

Відкрита пляшка вина. Фото: Freepik

Після свят часто залишається відкрита пляшка вина або шампанського, і виливати напій шкода. Виявляється, корок можна вставити назад у пляшку й зберегти смак та аромат без спеціальних пристроїв.

Новини.LIVE пояснює, як правильно закрити пляшку корком у домашніх умовах.

Чому корок не заходить назад

На виробництві коркові пробки стискають спеціальним пристроєм, після чого щільно вставляють у горлечко пляшки. У домашніх умовах корок здається твердим і не піддається стисканню, тому просто заштовхнути його назад не виходить.

У чому секрет повторного закорковування

Коркове дерево має пористу структуру, яка стає м’якшою під дією пари. Якщо корок зволожити гарячою парою, він легко стискається вручну й без зусиль входить у пляшку. Після охолодження матеріал знову розширюється, щільно фіксуючись у горлечку та перешкоджаючи потраплянню повітря всередину.

Як правильно вставити корок удома

Дійте так:

закип’ятіть воду в чайнику або каструлі;

потримайте корок над парою 2-3 хвилини (для шампанського — до 5 хвилин);

стисніть корок пальцями;

акуратно вставте його в горлечко наполовину;

залиште пляшку вертикально, щоб корок підсох.

Як зберігати напій після цього

Після висихання корок знову щільно тримається в пляшці. Напій можна зберігати вертикально або горизонтально в холодильнику, не боячись втрати смаку чи аромату. Такий спосіб підходить і для вина, і для ігристих напоїв.

