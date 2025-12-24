Видео
Главная Дом и огород Как создать рождественский уют — праздничные растения для дома

Как создать рождественский уют — праздничные растения для дома

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 02:45
Рождественские растения для дома - 5 популярных видов, которые создают праздничную атмосферу
Пуансеттия в горшке. Фото: iStockphoto

Рождественские растения помогают создать дома теплую и уютную атмосферу зимних праздников. Они добавляют цвета, символики и делают интерьер по-настоящему праздничным и живым.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения лучше всего дополнят рождественское настроение в вашем доме.

Читайте также:

Пуансеттия — традиционный символ Рождества

Пуансеттия с яркими красными прицветниками давно стала классикой праздничного декора. Она символизирует тепло и благословение, а ее вид сразу добавляет дому рождественского настроения.

Омела — растение удачи и любви

  • Символизирует единение и добрые пожелания.
  • Украшает двери, окна и праздничные зоны.
  • Считается оберегом от невзгод.

Веточка омелы — традиционный атрибут, создающий атмосферу праздника в любом доме.

Рождественский кактус и хвойные растения

Рождественский кактус цветет именно в зимний период, добавляя цвета там, где другие растения отдыхают. Хвойные — елка, сосна или пихта — дарят дому аромат зимы и становятся центром праздничного декора.

Рождественские композиции

Сочетание хвойных веток, пуансеттии, омелы и зимних цветов помогает создать стильный и атмосферный акцент в доме. Такие композиции украшают стол, подоконники и зоны отдыха, делая интерьер по-настоящему праздничным.

Мы объясняли то, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году.

Также рассказывали о том, как правильно распутать гирлянду и не повредить провода.

Ранее сообщалось о том, как правильно расположить елку, чтобы усилить атмосферу дома и привлечь удачу.

растения советы дом настроение атмосфера праздник
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
