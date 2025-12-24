Різдвяні рослини для дому - 5 популярних видів, які створюють святкову атмосферу

Пуансетія у горщику. Фото: iStockphoto

Різдвяні рослини допомагають створити вдома теплу й затишну атмосферу зимових свят. Вони додають кольору, символіки та роблять інтер’єр по-справжньому святковим і живим.

Новини.LIVE розповідає, які рослини найкраще доповнять різдвяний настрій у вашій оселі.

Пуансетія — традиційний символ Різдва

Пуансетія з яскравими червоними приквітками давно стала класикою святкового декору. Вона символізує тепло та благословення, а її вигляд одразу додає оселі різдвяного настрою.

Омела — рослина удачі та любові

Символізує єднання та добрі побажання.

Прикрашає двері, вікна та святкові зони.

Вважається оберегом від негараздів.

Гілочка омели — традиційний атрибут, що створює атмосферу свята у будь-якій оселі.

Різдвяний кактус та хвойні рослини

Різдвяний кактус цвіте саме у зимовий період, додаючи кольору там, де інші рослини відпочивають. Хвойні — ялинка, сосна чи ялиця — дарують будинку аромат зими та стають центром святкового декору.

Різдвяні композиції

Поєднання хвойних гілок, пуансетії, омели та зимових квітів допомагає створити стильний та атмосферний акцент у домі. Такі композиції прикрашають стіл, підвіконня та зони відпочинку, роблячи інтер’єр по-справжньому святковим.

