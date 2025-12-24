Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як створити різдвяний затишок — святкові рослини для дому

Як створити різдвяний затишок — святкові рослини для дому

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 02:45
Різдвяні рослини для дому - 5 популярних видів, які створюють святкову атмосферу
Пуансетія у горщику. Фото: iStockphoto

Різдвяні рослини допомагають створити вдома теплу й затишну атмосферу зимових свят. Вони додають кольору, символіки та роблять інтер’єр по-справжньому святковим і живим.

Новини.LIVE розповідає, які рослини найкраще доповнять різдвяний настрій у вашій оселі.

Реклама
Читайте також:

Пуансетія — традиційний символ Різдва

Пуансетія з яскравими червоними приквітками давно стала класикою святкового декору. Вона символізує тепло та благословення, а її вигляд одразу додає оселі різдвяного настрою.

Омела — рослина удачі та любові

  • Символізує єднання та добрі побажання.
  • Прикрашає двері, вікна та святкові зони.
  • Вважається оберегом від негараздів.

Гілочка омели — традиційний атрибут, що створює атмосферу свята у будь-якій оселі.

Різдвяний кактус та хвойні рослини

Різдвяний кактус цвіте саме у зимовий період, додаючи кольору там, де інші рослини відпочивають. Хвойні — ялинка, сосна чи ялиця — дарують будинку аромат зими та стають центром святкового декору.

Різдвяні композиції

Поєднання хвойних гілок, пуансетії, омели та зимових квітів допомагає створити стильний та атмосферний акцент у домі. Такі композиції прикрашають стіл, підвіконня та зони відпочинку, роблячи інтер’єр по-справжньому святковим.

Ми пояснювали те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року.

Також розповідали про те, як правильно розплутати гірлянду та не пошкодити проводи.

Раніше повідомлялося про те, як правильно розташувати ялинку, щоб посилити атмосферу дому та привернути удачу.

рослини поради будинок настрій атмосфера свято
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації