Главная Дом и огород Как собирать березовый сок: эти правила сохранят здоровье деревьев

Как собирать березовый сок: эти правила сохранят здоровье деревьев

Дата публикации 28 марта 2026 03:14
Сбор березового сока в лесу. Фото: google.com

Березовый сок — настоящее сокровище, дарящее нам весной неисчерпаемый источник витаминов. Мы уже рассказывали, когда собирать березовый сок, чтобы он был максимально полезен. Пришло время узнать, как правильно это делать, чтобы получить желаемое и не навредить деревьям.

Новини.LIVE делится простыми, но очень важными советами.

Как выбрать березу для сбора сока

Для сбора подходят только взрослые и здоровые березы. Чем старше береза, тем безопаснее для нее и тем больше нектара вы получите. Выбирайте стволы диаметром от 30 см. Молодые березки могут погибнуть от вмешательства.

Не собирайте сок возле дорог, промышленных зон или в загрязненных районах. Также избегайте территорий, где это запрещено или потенциально опасно.

Сколько сока можно собирать с одной березы

С большой березы без вреда можно получить до 2-3 л сока в сутки. Если забирать больше, дерево быстро истощается. За сезон одна береза ​​может дать около 50 л. Также не стоит использовать одну и ту же березу каждый год в течение длительного времени, дайте ей восстановиться.

Как сделать отверстие на березе для сбора сока

Следуйте таким простым правилам:

  1. Используйте сверло или острый нож, но ни в коем случае не топор. Отверстие должно быть аккуратным, чтобы не травмировать дерево.
  2. Одна береза — один "надрез" Это главное правило для сохранения жизнеспособности.
  3. Делайте отверстие 1-1,5 см в диаметре и 3-5 см в глубину.
  4. "Прокол" следует делать на высоте около 1-1,5 м от земли, желательно с северной стороны.
  5. Вставляйте специальный желобок или "носик", чтобы сок стекал в подготовленную чистую емкость.

Как правильно закрыть отверстие после сбора березового сока

Это критически важный этап, который многие игнорируют. Такие действия защищают дерево от инфекций и помогают быстрее заживить "рану". После завершения сбора:

  • выньте желобок или трубку;
  • вставьте деревянную пробку (лучше из березы или клена);
  • обработайте место садовым варом или смесью глины с известью.

Леонид Волков - Редактор
