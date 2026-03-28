Як збирати березовий сік: правила, що збережуть здоров'я дерев

Як збирати березовий сік: правила, що збережуть здоров'я дерев

Дата публікації: 28 березня 2026 03:14
Збір березового соку в лісі. Фото: google.com

Березовий сік — справжній скарб, що дарує нам навесні невичерпне джерело вітамінів. Ми вже розповідали, коли збирати березовий сік, щоб він був максимально корисний. Настав час дізнатися, як правильно це робити, щоб отримати бажане та не нашкодити деревам.

Новини.LIVE ділиться простими, але дуже важливими порадами.

Як обрати березу для збору соку

Для збору підходять лише дорослі та здорові берези. Чим старіша береза, тим безпечніше для неї і тим більше нектару ви отримаєте. Обирайте стовбури діаметром від 30 см. Молоді березки можуть загинути від втручання.

Не збирайте сік біля доріг, промислових зон або у забруднених районах. Також уникайте територій, де це заборонено або потенційно небезпечно.

Скільки соку можна збирати з одної берези

З великої берези без шкоди можна отримати до 2-3 л соку на добу. Якщо забирати більше, дерево швидко виснажується. За сезон одна береза може віддати близько 50 л. Також не варто використовувати одну і ту ж березу щороку протягом тривалого часу, дайте їй відновитися.

Як зробити отвір на березі для збору соку

Дотримуйтесь таких простих правил: 

  1. Використовуйте свердло або гострий ніж, але у жодному разі не сокиру. Отвір має бути акуратним, щоб не травмувати дерево.
  2. Одна береза — один "надріз". Це головне правило для збереження життєздатності.
  3. Робіть отвір 1-1,5 см у діаметрі та 3-5 см у глибину.
  4. "Прокол" слід робити на висоті близько 1-1,5 м від землі, бажано з північного боку.
  5. Вставляйте спеціальний жолобок або "носик", щоб сік стікав у підготовлену чисту ємність.

Як правильно закрити отвір після збору березового соку

Це критично важливий етап, який багато хто ігнорує. Такі дії захищають дерево від інфекцій і допомагають швидше загоїти "рану". Після завершення збору:

  • вийміть жолобок або трубку;
  • вставте дерев'яний корок (краще з берези або клена);
  • обробіть місце садовим варом або сумішшю глини з вапном.

Леонід Волков - Редактор
