Коли збирати березовий сік навесні 2026: погода та правила

Чоловік збирає березовий сік.

Берези — одні з найцінніших дерев в Україні. Щовесни багато людей збирають березовий сік. Цей природний напій особливо люблять за користь, ніжний смак та свіжість. Але терміни збору залежать від погодних умов, тому важливо не проґавити правильний момент.

Коли можна збирати березовий сік, де можна це робити та як обрати дерево.

Коли в Україні починається сезон збору березового соку в 2026 році

Зазвичай сезон збору березового соку триває від початку березня до кінця квітня. У цей період триває активний рух соку. Проте, варто орієнтуватися не стільки на календар, скільки на погодні умови.

Головні ознаки, що вже можна збирати березовий сік:

денна температура стабільно тримається на рівні близько +5°C;

вночі ще можливі легкі заморозки до -3°C;

на березах з'являються набряклі бруньки.

Також перевірити, чи настав ідеальний час, можна за допомогою такого простого способу: проколіть бруньку тонким інструментом. Якщо виступає крапля рідини, сезон уже розпочався.

Як тільки бруньки починають розкриватися, сік втрачає свої властивості, і сезон завершується.

Збір березового соку в лісі.

Де краще збирати березовий сік

Найкраще — знайти ліс, в якому ростуть берези старше 30 років. Чим старіша береза, тим більше соку вона дасть. А ось молоді дерева можуть навіть загинути після такого втручання.

Не можна збирати сік з дерев, які знаходяться:

у скверах, парках;

на території заповідних зон;

поряд з виробництвами;

поряд з великими містами;

біля автошляхів;

у забруднених місцях;

де це наразі заборонено законом через мінування тощо.

Як обрати дерево для збору березового соку

Береза, з якої можна збирати сік:

має діаметр стовбура більше 30 см (це говорить про те, що її вік понад 30 років);

не має видимих пошкоджень та хвороб

росте на сонячній ділянці (зазвичай дає більше соку);

не росте у забрунених місцях, адже дерево активно вбирає усі речовини з навколишнього середовища, у тому числі токсичні.

