Три "їстівні" дерева з дитинства, які варто посадити біля дому

Заміський будинок та акація на подвір'ї.

Міленіали були тим поколінням, яке ще встигло провести своє дитинство без гаджетів у руках. Це був безтурботний час, коли з друзями зустрічались не онлайн, а у дворі. Грали у "козаки-розбійники", "стоп земля". А ще однією розвагою було їсти прямо з дерев усілякі цікаві та смачні плоди. Сьогодні ви можете повернути ці теплі почуття. Є щонайменше три дерева, які варто посадити на подвір'ї, вони не лише декоративні, а й корисні.

Новини.LIVE розповідає, яке дерево можна посадити біля дому, щоб воно нагадувало про безтурботне дитинство та приносило справжню користь.

Три "їстівні" дерева, що нагадуватимуть вам про дитинство

Акація — солодка "кашка"

Навесні розцвітає біла акація і миттєво заповнює все навкруги своїм неймовірним солодким ароматом. У дитинстві багато хто обривав ніжні квіти й їв їх просто так. Ці медові суцвіття називали "кашкою".

Акація на подвір'ї — це не лише про запах і смак. Це дуже корисне дерево. Його квіти використовують для чаїв, настоїв і навіть десертів. Вони мають заспокійливі властивості та допомагають при застудах. А ще квіти багато хто обсмажує у клярі.

Акація швидко росте, невибаглива до ґрунту і стане гарною тінню влітку. Висаджувати краще на сонячній ділянці, де є достатньо простору. Не садіть впритул до будинку, краще за 5-8 м, адже рослина має потужну кореневу систему.

Хвоя — природна "жуйка" з лісу

Молода хвоя — це ще один смак дитинства, який багато хто пам'ятає. М'які світло-зелені паростки їли просто з гілок. Вони трохи кислуваті, а ще освіжають подих.

Варто мати на своїй присадибній ділянці кілька хвойних дерев. У молодій хвої багато вітаміну С, ефірних олій і антиоксидантів. З неї готують настої, додають у чай або роблять сиропи.

Обирайте для подвір'я сосну або ялину. Вони добре ростуть на відкритих ділянках, не бояться морозів і створюють затишну атмосферу протягом усього року.

Черемха — ягода з ароматом весни

Черемха — це дерево, яке одночасно і красиве, і корисне. Її білі квіти мають насичений аромат, а темні терпкі ягоди знайомі багатьом ще з дитинства. Ягоди черемхи багаті на вітаміни. З них готують варення, компоти, настоянки, а також сушать для чаю.

Садити дерево краще у вологому, але добре освітленому місці. Воно не потребує складного догляду і щороку радує рясним цвітінням та врожаєм.

