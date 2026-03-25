Три "съедобных" дерева из детства, которые стоит посадить у дома

Три "съедобных" дерева из детства, которые стоит посадить у дома

Дата публикации 25 марта 2026 09:29
Миллениалы были тем поколением, которое еще успело провести свое детство без гаджетов в руках. Это было беззаботное время, когда с друзьями встречались не онлайн, а во дворе. Играли в "казаки-разбойники", "стоп земля". А еще одним развлечением было есть прямо с деревьев всевозможные интересные и вкусные плоды. Сегодня вы можете вернуть эти теплые чувства. Есть как минимум три дерева, которые стоит посадить во дворе, они не только декоративные, но и полезные.

Новини.LIVE рассказывает, какое дерево можно посадить возле дома, чтобы оно напоминало о беззаботном детстве и приносило настоящую пользу.

Три "съедобных" дерева, которые будут напоминать вам о детстве

Акация — сладкая "кашка"

Весной расцветает белая акация и мгновенно заполняет все вокруг своим невероятным сладким ароматом. В детстве многие обрывали нежные цветы и ели их просто так. Эти медовые соцветия называли "кашкой".

Акация во дворе — это не только о запахе и вкусе. Это очень полезное дерево. Его цветы используют для чаев, настоев и даже десертов. Они обладают успокаивающими свойствами и помогают при простудах. А еще цветы многие обжаривают в кляре.

Акация быстро растет, неприхотлива к почве и станет хорошей тенью летом. Высаживать лучше на солнечном участке, где есть достаточно пространства. Не сажайте вплотную к дому, лучше за 5-8 м, ведь растение имеет мощную корневую систему.

Хвоя — природная "жвачка"

Молодая хвоя — это еще один вкус детства, который многие помнят. Мягкие светло-зеленые ростки ели прямо с веток. Они немного кисловатые, а еще освежают дыхание.

Стоит иметь на своем приусадебном участке несколько хвойных деревьев. В молодой хвое много витамина С, эфирных масел и антиоксидантов. Из нее готовят настои, добавляют в чай или делают сиропы.

Выбирайте для двора сосну или ель. Они хорошо растут на открытых участках, не боятся морозов и создают уютную атмосферу в течение всего года.

Черемуха — ягода с ароматом весны

Черемуха — это дерево, которое одновременно и красивое, и полезное. Ее белые цветы имеют насыщенный аромат, а темные терпкие ягоды знакомы многим еще с детства. Ягоды черемухи богаты витаминами. Из них готовят варенье, компоты, настойки, а также сушат для чая.

Сажать дерево лучше во влажном, но хорошо освещенном месте. Оно не требует сложного ухода и каждый год радует обильным цветением и урожаем.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
