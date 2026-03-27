Когда собирать березовый сок весной 2026: погода и правила

Мужчина собирает березовый сок.

Березы — одни из самых ценных деревьев в Украине. Каждую весну многие люди собирают березовый сок. Этот природный напиток особенно любят за пользу, нежный вкус и свежесть. Но сроки сбора зависят от погодных условий, поэтому важно не упустить правильный момент.

Новини.LIVE рассказывает, когда можно собирать березовый сок, где можно это делать и как выбрать дерево.

Когда в Украине начинается сезон сбора березового сока в 2026 году

Обычно сезон сбора березового сока длится с начала марта до конца апреля. В этот период продолжается активное движение сока. Однако, стоит ориентироваться не столько на календарь, сколько на погодные условия.

Главные признаки, что уже можно собирать березовый сок:

дневная температура стабильно держится на уровне около +5°C;

ночью еще возможны легкие заморозки до -3°C;

на березах появляются набухшие почки.

Также проверить, наступило ли идеальное время, можно с помощью такого простого способа: проколите почку тонким инструментом. Если выступает капля жидкости, сезон уже начался.

Как только почки начинают раскрываться, сок теряет свои свойства, и сезон завершается.

Сбор березового сока в лесу.

Где лучше собирать березовый сок

Лучше всего — найти лес, в котором растут березы старше 30 лет. Чем старше береза, тем больше сока она даст. А вот молодые деревья могут даже погибнуть после такого вмешательства.

Нельзя собирать сок с деревьев, которые находятся:

в скверах, парках;

на территории заповедных зон;

рядом с производствами;

рядом с крупными городами;

возле автодорог;

в загрязненных местах;

где это сейчас запрещено законом из-за минирования и тому подобное.

Как выбрать дерево для сбора березового сока

Береза, с которой можно собирать сок:

имеет диаметр ствола более 30 см (это говорит о том, что ее возраст более 30 лет);

не имеет видимых повреждений и болезней;

растет на солнечном участке (обычно дает больше сока);

не растет в загрязненных местах, ведь дерево активно впитывает все вещества из окружающей среды, в том числе токсичные.

Также делимся другими полезными темами

Какие деревья посадить возле дома, чтобы они напомнили вам о беззаботном детстве.

Как эффективно защитить черешню от птиц и не навредить пернатым.

Какие деревья можно белить весной и как правильно приготовить стойкую побелку.