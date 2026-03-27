Главная Дом и огород Когда собирать березовый сок весной 2026: погода и правила

Когда собирать березовый сок весной 2026: погода и правила

Дата публикации 27 марта 2026 03:14
Мужчина собирает березовый сок. Фото: Pinterest

Березы — одни из самых ценных деревьев в Украине. Каждую весну многие люди собирают березовый сок. Этот природный напиток особенно любят за пользу, нежный вкус и свежесть. Но сроки сбора зависят от погодных условий, поэтому важно не упустить правильный момент.

Новини.LIVE рассказывает, когда можно собирать березовый сок, где можно это делать и как выбрать дерево.

Когда в Украине начинается сезон сбора березового сока в 2026 году

Обычно сезон сбора березового сока длится с начала марта до конца апреля. В этот период продолжается активное движение сока. Однако, стоит ориентироваться не столько на календарь, сколько на погодные условия.

Главные признаки, что уже можно собирать березовый сок:

  • дневная температура стабильно держится на уровне около +5°C;
  • ночью еще возможны легкие заморозки до -3°C;
  • на березах появляются набухшие почки.

Также проверить, наступило ли идеальное время, можно с помощью такого простого способа: проколите почку тонким инструментом. Если выступает капля жидкости, сезон уже начался.

Как только почки начинают раскрываться, сок теряет свои свойства, и сезон завершается.

 

Збір березового соку в лісі
Сбор березового сока в лесу. Фото: google.com

Где лучше собирать березовый сок

Лучше всего — найти лес, в котором растут березы старше 30 лет. Чем старше береза, тем больше сока она даст. А вот молодые деревья могут даже погибнуть после такого вмешательства.

Нельзя собирать сок с деревьев, которые находятся:

  • в скверах, парках;
  • на территории заповедных зон;
  • рядом с производствами;
  • рядом с крупными городами;
  • возле автодорог;
  • в загрязненных местах;
  • где это сейчас запрещено законом из-за минирования и тому подобное.

Как выбрать дерево для сбора березового сока

Береза, с которой можно собирать сок:

  • имеет диаметр ствола более 30 см (это говорит о том, что ее возраст более 30 лет);
  • не имеет видимых повреждений и болезней;
  • растет на солнечном участке (обычно дает больше сока);
  • не растет в загрязненных местах, ведь дерево активно впитывает все вещества из окружающей среды, в том числе токсичные.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
