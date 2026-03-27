Когда собирать березовый сок весной 2026: погода и правила
Березы — одни из самых ценных деревьев в Украине. Каждую весну многие люди собирают березовый сок. Этот природный напиток особенно любят за пользу, нежный вкус и свежесть. Но сроки сбора зависят от погодных условий, поэтому важно не упустить правильный момент.
Когда можно собирать березовый сок, где можно это делать и как выбрать дерево.
Когда в Украине начинается сезон сбора березового сока в 2026 году
Обычно сезон сбора березового сока длится с начала марта до конца апреля. В этот период продолжается активное движение сока. Однако, стоит ориентироваться не столько на календарь, сколько на погодные условия.
Главные признаки, что уже можно собирать березовый сок:
- дневная температура стабильно держится на уровне около +5°C;
- ночью еще возможны легкие заморозки до -3°C;
- на березах появляются набухшие почки.
Также проверить, наступило ли идеальное время, можно с помощью такого простого способа: проколите почку тонким инструментом. Если выступает капля жидкости, сезон уже начался.
Как только почки начинают раскрываться, сок теряет свои свойства, и сезон завершается.
Где лучше собирать березовый сок
Лучше всего — найти лес, в котором растут березы старше 30 лет. Чем старше береза, тем больше сока она даст. А вот молодые деревья могут даже погибнуть после такого вмешательства.
Нельзя собирать сок с деревьев, которые находятся:
- в скверах, парках;
- на территории заповедных зон;
- рядом с производствами;
- рядом с крупными городами;
- возле автодорог;
- в загрязненных местах;
- где это сейчас запрещено законом из-за минирования и тому подобное.
Как выбрать дерево для сбора березового сока
Береза, с которой можно собирать сок:
- имеет диаметр ствола более 30 см (это говорит о том, что ее возраст более 30 лет);
- не имеет видимых повреждений и болезней;
- растет на солнечном участке (обычно дает больше сока);
- не растет в загрязненных местах, ведь дерево активно впитывает все вещества из окружающей среды, в том числе токсичные.
