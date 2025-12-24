Почему снег опасен для деревьев и кустов - что надо знать

Снег в саду. Фото: Freepik

Снег зимой обычно защищает растения от морозов, но иногда он может стать серьезной угрозой для сада. Мокрый или плотный снег ломает ветви, давит на кусты и вредит многолетникам.

Новини.LIVE объясняет, в каких случаях снег становится опасным и как предотвратить повреждения в саду.

Когда снег приносит вред

Даже теплолюбивые культуры могут успешно зимовать под снегом, но только если он рыхлый. Плотный или мокрый снег создает чрезмерную нагрузку, ломает ветви и ограничивает доступ воздуха к растениям.

Мокрый снег деформирует хвойные и ломает деревья

Липкий и тяжелый снег особенно опасен для хвойных декоративных культур — он деформирует крону. Плодовые деревья без опор также под риском: ветви могут сломаться под тяжестью. Кусты в такие периоды стоит связывать в пучки, чтобы избежать повреждений.

Опасность для многолетников

Под плотным слоем мокрого снега многолетние растения могут задохнуться. Из-за плохого воздухообмена почва мерзнет неравномерно, и растения слабеют. Кроме того, избыток влаги провоцирует выпревание корней, что делает многолетники более уязвимыми к болезням весной.

Что делать после снегопада

Аккуратно стряхните налипший снег со стволов и веток — используйте мягкую щетку.

Туи и можжевельники на зиму обвязывайте веревкой, чтобы ветви не расходились под тяжестью снега.

Разбивайте снежную корку на клумбах и газонах — это обеспечит доступ воздуха к почве.

Утаптывайте снег в приствольных кругах, чтобы он дольше держался весной и защищал корни.

