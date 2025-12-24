Почему снег опасен для деревьев и кустов - что надо знать

Как снег вредит саду — главные опасности для растений зимой
Снег зимой обычно защищает растения от морозов, но иногда он может стать серьезной угрозой для сада. Мокрый или плотный снег ломает ветви, давит на кусты и вредит многолетникам.
Новини.LIVE объясняет, в каких случаях снег становится опасным и как предотвратить повреждения в саду.
Когда снег приносит вред
Даже теплолюбивые культуры могут успешно зимовать под снегом, но только если он рыхлый. Плотный или мокрый снег создает чрезмерную нагрузку, ломает ветви и ограничивает доступ воздуха к растениям.
Мокрый снег деформирует хвойные и ломает деревья
Липкий и тяжелый снег особенно опасен для хвойных декоративных культур — он деформирует крону. Плодовые деревья без опор также под риском: ветви могут сломаться под тяжестью. Кусты в такие периоды стоит связывать в пучки, чтобы избежать повреждений.
Опасность для многолетников
Под плотным слоем мокрого снега многолетние растения могут задохнуться. Из-за плохого воздухообмена почва мерзнет неравномерно, и растения слабеют. Кроме того, избыток влаги провоцирует выпревание корней, что делает многолетники более уязвимыми к болезням весной.
Что делать после снегопада
- Аккуратно стряхните налипший снег со стволов и веток — используйте мягкую щетку.
- Туи и можжевельники на зиму обвязывайте веревкой, чтобы ветви не расходились под тяжестью снега.
- Разбивайте снежную корку на клумбах и газонах — это обеспечит доступ воздуха к почве.
- Утаптывайте снег в приствольных кругах, чтобы он дольше держался весной и защищал корни.
