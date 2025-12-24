Відео
Як сніг шкодить саду — головні небезпеки для рослин узимку

Як сніг шкодить саду — головні небезпеки для рослин узимку

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 07:41
Чому сніг небезпечний для дерев і кущів - що треба знати
Сніг у саду. Фото: Freepik

Сніг узимку зазвичай захищає рослини від морозів, але інколи він може стати серйозною загрозою для саду. Мокрий або щільний сніг ламає гілки, тисне на кущі та шкодить багаторічникам. 

Новини.LIVE пояснює, у яких випадках сніг стає небезпечним та як запобігти пошкодженням у саду.

Читайте також:

Коли сніг приносить шкоду

Навіть теплолюбні культури можуть успішно зимувати під снігом, але лише якщо він пухкий. Щільний або мокрий сніг створює надмірне навантаження, ламає гілки та обмежує доступ повітря до рослин.

Мокрий сніг деформує хвойні та ламає дерева

Липкий і важкий сніг особливо небезпечний для хвойних декоративних культур — він деформує крону. Плодові дерева без опор також під ризиком: гілки можуть зламатися під вагою. Кущі у такі періоди варто зв’язувати у пучки, щоб уникнути пошкоджень.

Небезпека для багаторічників

Під щільним шаром мокрого снігу багаторічні рослини можуть задихнутися. Через поганий повітрообмін ґрунт мерзне нерівномірно, і рослини слабшають. Крім того, надлишок вологи провокує випрівання коренів, що робить багаторічники більш вразливими до хвороб навесні.

Що робити після снігопаду

  • Акуратно струсіть налиплий сніг зі стовбурів і гілок — використовуйте м’яку щітку.
  • Туї та ялівці на зиму обв’язуйте мотузкою, щоб гілки не розходилися під вагою снігу.
  • Розбивайте снігову кірку на клумбах і газонах — це забезпечить доступ повітря до ґрунту.
  • Утамбовуйте сніг у пристовбурових кругах, щоб він довше тримався навесні та захищав коріння.

Ми вже писали про те, коли зимова посадка часнику дає хороший результат і як не помилитися.

Раніше пояснювали те, коли можна пересаджувати квіти в грудні та коли цього робити не варто.

Детальніше розповідали про те, які культури варто сіяти наприкінці року.

дерева сніг поради город сад кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
