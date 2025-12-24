Чому сніг небезпечний для дерев і кущів - що треба знати

Сніг у саду. Фото: Freepik

Сніг узимку зазвичай захищає рослини від морозів, але інколи він може стати серйозною загрозою для саду. Мокрий або щільний сніг ламає гілки, тисне на кущі та шкодить багаторічникам.

Новини.LIVE пояснює, у яких випадках сніг стає небезпечним та як запобігти пошкодженням у саду.

Коли сніг приносить шкоду

Навіть теплолюбні культури можуть успішно зимувати під снігом, але лише якщо він пухкий. Щільний або мокрий сніг створює надмірне навантаження, ламає гілки та обмежує доступ повітря до рослин.

Мокрий сніг деформує хвойні та ламає дерева

Липкий і важкий сніг особливо небезпечний для хвойних декоративних культур — він деформує крону. Плодові дерева без опор також під ризиком: гілки можуть зламатися під вагою. Кущі у такі періоди варто зв’язувати у пучки, щоб уникнути пошкоджень.

Небезпека для багаторічників

Під щільним шаром мокрого снігу багаторічні рослини можуть задихнутися. Через поганий повітрообмін ґрунт мерзне нерівномірно, і рослини слабшають. Крім того, надлишок вологи провокує випрівання коренів, що робить багаторічники більш вразливими до хвороб навесні.

Що робити після снігопаду

Акуратно струсіть налиплий сніг зі стовбурів і гілок — використовуйте м’яку щітку.

Туї та ялівці на зиму обв’язуйте мотузкою, щоб гілки не розходилися під вагою снігу.

Розбивайте снігову кірку на клумбах і газонах — це забезпечить доступ повітря до ґрунту.

Утамбовуйте сніг у пристовбурових кругах, щоб він довше тримався навесні та захищав коріння.

