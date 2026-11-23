Девушка с рождественским венком. Фото: magnific.com

В канун Рождества 2026 года стоит обратить внимание на восемь интересных традиций, которые помогут создать особую атмосферу. Обычный мандарин на рождественском столе может стать символом богатства, а палочка корицы у двери — оберегом на счастье. Согласно праздничным поверьям, даже самые простые вещи способны привлечь в дом благополучие и гармонию.

Новини.LIVE со ссылкой на Vanidades рассказывает, как привлечь удачу, счастье и достаток в свой дом.

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Какие восемь ритуалов на Рождество 2026 года привлекут удачу

Уберите дом перед праздником

Согласно фэншуй, беспорядок мешает свободному движению положительной энергии. Перед Рождеством избавьтесь от сломанных вещей, освободите шкафы от ненужного и тщательно убирайте у входной двери. Символически таким образом вы освободите место для новых возможностей.

Повесьте рождественский венок на дверь

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Вечнозеленые ветки символизируют жизнь, обновление и надежду. Сделайте венок из сосны, ели, эвкалипта или розмарина. Добавьте красную ленту или золотистые украшения. Такой декор станет приглашением счастья в ваш дом.

Поставьте мандарины на стол

В некоторых азиатских культурах мандарины и апельсины ассоциируются с богатством. Наполните красивую тарелку свежими цитрусовыми, добавьте несколько палочек корицы и поставьте композицию на кухне или в гостиной.

Зажгите золотую свечу

Золотой цвет в праздничных поверьях символизирует финансовый успех. Зажгите свечу на несколько минут и подумайте о том, чего хотите достичь в следующем году. Можете записать свои мечты на бумаге. Но не оставляйте огонь без присмотра.

Украсьте елку красными и золотыми шарами

Красный цвет ассоциируется с любовью и жизненной силой, а золотой — с процветанием. Когда будете украшать рождественскую елку, мысленно посвятите каждый шарик определенному желанию: здоровью, семейному счастью, достатку или новой работе.

Напишите письмо с благодарностью и желаниями

Перед праздником вспомните все хорошее, что произошло в течение 2026 года. Запишите, за что вы благодарны, а затем сформулируйте желания на следующий год. Спрячьте письмо в укромном месте, чтобы впоследствии вернуться к своим планам.

Положите корицу у входа

Согласно некоторым народным поверьям, ароматная корица символизирует благополучие и удачу. Положите несколько палочек в небольшую мисочку у входной двери или вплетите их в рождественский венок. Считается, что такой жест символически приглашает достаток в дом.

Особо украсьте праздничный стол

Рождественский стол олицетворяет щедрость и семейное тепло. Используйте зеленые веточки, свежие фрукты, золотистые детали и свечи. Возле каждой тарелки можно оставить маленькую записку с пожеланием счастья, любви или здоровья.

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