Женщина наряжает новогоднюю елку. Фото: istockphoto.com

Новогодняя елка может стать настоящим магнитом для счастья, денег и любви. Но, как говорят эзотерики, есть один нюанс: важно правильно выбрать день, когда вы будете наряжать праздничное дерево. Ведь определенные даты обладают особой энергетикой и способны усилить ваши намерения. Так когда же лучше доставать гирлянды и игрушки, чтобы наступающий 2027 год принес именно то, о чем вы мечтаете?

Новости.LIVE со ссылкой на прогноз таролога Дианы Мизиной рассказывает, когда украшать елку на Новый год 2027, чтобы привлечь удачу, достаток, любовь и новые возможности.

Реклама

Благоприятные даты для украшения елки на Новый год 2027

По прогнозу таролога, каждая дата имеет свою энергетику. Поэтому выбирать день стоит в зависимости от того, каких изменений вы больше всего хотите в следующем году.

Для карьерного успеха

Декабрь: 10, 11, 12 число.

Эти дни ассоциируются с профессиональным ростом, новыми возможностями и достижением амбициозных целей.

Читайте также:

Для денег и богатства

Ноябрь: 23, 24.

Декабрь: 5, 6, 20, 21 число.

Эти даты таролог советует выбирать тем, кто мечтает о финансовом благополучии. Можно украсить елку золотыми шариками и символически загадать желание о благополучии.

Для любви

Декабрь: 3 и 4 число.

Особые дни для тех, кто стремится встретить свою половинку или укрепить существующие отношения. Добавьте на елку красные или розовые украшения как символ любви.

Для семейного счастья и собственного жилья

Ноябрь: 27, 28.

Декабрь: 24, 25.

Благоприятные даты для тех, кто мечтает о гармонии в семье, уюте или приобретении недвижимости.

Для популярности и признания

Ноябрь: 29, 30.

Декабрь: 26, 27.

Эти дни ассоциируются с повышением статуса, популярностью и признанием ваших достижений.

Для путешествий

Декабрь: 8, 9, 22, 23, 25, 26 число.

Отличный выбор для тех, кто хочет больше путешествовать и открывать для себя новые места.

Как украсить елку, чтобы желание сбылось

Превратите украшение праздничного дерева в небольшой ритуал. Выберите одну самую важную мечту, представьте ее исполнение и повесьте на елку особую игрушку, которая будет символизировать ваше желание. Пусть она станет вашим личным талисманом на 2027 год.

Делимся другими интересными праздничными темами и советами

В каких цветах украшать елку на Новый год 2027 по восточному календарю и советам дизайнеров.

Что стоит сделать к Новому году 2027, чтобы встретить праздники без стресса и с хорошим настроением.

Какие вещи следует выбросить к Новому году 2027, чтобы избавиться от негатива и привлечь в жизнь счастье.