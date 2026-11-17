Жінка прикрашає новорічну ялинку. Фото: istockphoto.com

Новорічна ялинка здатна стати справжнім магнітом для щастя, грошей та кохання. Але, як кажуть езотерики, є один нюанс: важливо правильно обрати день, коли ви прикрашатимете святкове дерево. Адже певні дати мають особливу енергетику та здатні посилювати ваші наміри. Тож коли краще діставати гірлянди та іграшки, щоб наступний 2027 рік приніс саме те, про що ви мрієте?

Новини.LIVE з посиланням на прогноз тарологині Діани Мізіної розповідає, коли прикрашати ялинку на Новий рік 2027, щоб залучити удачу, достаток, любов та нові можливості.

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Сприятливі дати для прикрашання ялинки на Новий рік 2027

За прогнозом тарологині, кожна дата має свою енергетику. Тому обирати день варто залежно від того, яких змін ви найбільше прагнете у наступному році.

Для кар'єрного успіху

Грудень: 10, 11, 12 число.

Ці дні пов'язують із професійним зростанням, новими можливостями та досягненням амбітних цілей.

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Для грошей та багатства

Листопад: 23, 24.

Грудень: 5, 6, 20, 21 число.

Ці дати тарологиня радить обирати тим, хто мріє про фінансовий достаток. Можна прикрасити дерево золотими кульками та символічно загадати бажання про добробут.

Для кохання

Грудень: 3 та 4 число.

Особливі дні для тих, хто прагне зустріти свою людину або зміцнити наявні стосунки. Додайте на ялинку червоні чи рожеві прикраси як символ любові.

Для сімейного щастя та власного житла

Листопад: 27, 28.

Грудень: 24, 25.

Сприятливі дати для тих, хто мріє про гармонію в родині, затишок або придбання нерухомості.

Для популярності та визнання

Листопад: 29, 30.

Грудень: 26, 27.

Ці дні пов'язують із підвищенням статусу, популярністю та визнанням ваших досягнень.

Для подорожей

Грудень: 8, 9, 22, 23, 25, 26 число.

Чудовий вибір для тих, хто хоче більше мандрувати та відкривати для себе нові місця.

Як прикрасити ялинку, щоб здійснилося бажання

Перетворіть прикрашання святкового дерева на маленький ритуал. Оберіть одну найважливішу мрію, уявіть її здійснення та повісьте на ялинку особливу іграшку, яка символізуватиме ваше бажання. Нехай вона стане вашим особистим талісманом на 2027 рік.

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