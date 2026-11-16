Жінка прикрашає ялинку на Різдво та Новий рік. Фото: istockphoto.com

Вже скоро українці зустрічатимуть Різдво та Новий рік 2027. Попри непрості часи, хочеться відчути святковий дух, створити в оселі особливий настрій. Найбільше радості завжди дарує ялинка. А щоб її гарно прикрасити необов'язково витрачати купу грошей. Цього святкового сезону навіть звичайні іграшки можуть заграти по-новому. Усе завдяки незвичним поєднанням кольорів і кільком виразним деталям. А якщо ви хочете врахувати символіку 2027 року, варто звернути увагу на відтінки, які асоціюються з Червоною Вогняною Козою.

Новини.LIVE розповідає, як же ж красиво прикрасити ялинку на Різдво та Новий рік 2027, які кольори та іграшки обрати.

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У яких кольорах прикрашати ялинку на Новий рік 2027

За східним календарем символом 2027 року стане Червона Вогняна Коза. Щоправда, її рік розпочнеться лише 6 лютого 2027 року. З образом цієї тварини традиційно асоціюють природні відтінки, затишок і м'якість. Доречними будуть відтінки зеленого, коричневого та бежевого. Водночас стихію Вогню пов'язують із червоним, помаранчевим, теракотовим та золотистим кольорами.

Прикраси для новорічної ялинки. Колаж: Новини.LIVE

А ось сучасні тенденції святкового декору пропонують значно ширший вибір. Дизайнери радять експериментувати з фактурами та сміливіше поєднувати кольори.

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Серед актуальних варіантів:

бордовий, золотий і кремовий

Одне з наймодніших поєднань сезону. Глибокий винний відтінок красиво виділяється на зеленій хвої, золото додає блиску, а кремові прикраси пом'якшують композицію.

молочний, білий і натуральне дерево

Чудове рішення для скандинавського стилю. Плетені зірки, дерев'яні фігурки та тепле світло гірлянди створюють атмосферу затишного зимового вечора.

оливковий, шавлієвий і теракотовий

Стильне поєднання природних кольорів, яке особливо гарно виглядає на світлих або засніжених ялинках.

гранатовий, рожевий і сливовий

Незвичайна палітра для тих, хто хоче відійти від традиційного оформлення. Такі відтінки додають святковому дереву романтичності.

пудрово-блакитний, срібний і темно-синій

Ідеальний вибір для створення ефекту морозного ранку. Прозорі підвіски та сріблясті кулі нагадуватимуть крижинки.

Модні кольори для ялинки 2026-2027. Колаж: Новини.LIVE

Які ялинкові іграшки будуть у тренді святкового сезону 2026–2027

Один з найцікавіших трендів — великі декоративні банти. Вони можуть навіть замінити частину традиційних куль. Особливо ефектно виглядає великий оксамитовий бант бордового кольору. Його можна розмістити на верхівці дерева або зробити головним акцентом серед гілок.

Модний дизайн ялинки 2026-2027. Колаж: Новини.LIVE

Дедалі популярнішими стають й прикраси, які мають вигляд ручної роботи. Тому старі родинні іграшки, саморобні підвіски та навіть звичайні паперові зірки цілком можуть стати родзинкою вашої ялинки.

Також зверніть увагу на такі прикраси:

прозорі скляні кулі, які красиво відбивають світло гірлянд;

плетені зірки, дзвіночки;

дерев'яні фігурки;

оксамитові стрічки й текстильні банти;

декоративні шишки із золотистим напиленням;

фігурки птахів, особливо білих голубів;

перламутрові підвіски та намистини.

Як прикрасити ялинку, щоб вона мала дорогий вигляд

Головний секрет красивого декору полягає не в кількості іграшок, а в тому, як ви їх розмістите.

Щоб ялинка вийшла гарною та гармонійною:

Оберіть два основні кольори й один додатковий. Наприклад, бордові кулі можна поєднати із золотими, а для акцентів використати кілька кремових бантів. Далі розмістіть гірлянду не лише на зовнішніх гілках, а й трохи ближче до стовбура. Так світло створюватиме відчуття глибини. Великі кулі вішайте ближче до середини дерева, а маленькі — на кінчиках гілок. Ще одна хитрість — поєднуйте матові, глянцеві та прозорі прикраси. Навіть якщо всі вони одного кольору, ялинка матиме значно цікавіший вигляд.

І не поспішайте купувати новий набір іграшок. Іноді достатньо кількох оксамитових стрічок, теплого світла та одного великого банта, щоб звичайна новорічна ялинка перетворилася на головну прикрасу оселі.

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