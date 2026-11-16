Женщина наряжает елку к Рождеству и Новому году. Фото: istockphoto.com

Уже скоро украинцы будут встречать Рождество и Новый год 2027. Несмотря на непростые времена, хочется почувствовать праздничный дух, создать в доме особую атмосферу. Больше всего радости всегда дарит елка. А чтобы красиво ее украсить, не обязательно тратить кучу денег. В этот праздничный сезон даже обычные игрушки могут заиграть по-новому. Все благодаря необычным сочетаниям цветов и нескольким выразительным деталям. А если вы хотите учесть символику 2027 года, стоит обратить внимание на оттенки, которые ассоциируются с Красной Огненной Козой.

Новини.LIVE рассказывает, как же красиво украсить елку на Рождество и Новый год 2027, какие цвета и игрушки выбрать.

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В каких цветах украшать елку на Новый год 2027

По восточному календарю символом 2027 года станет Красная Огненная Коза. Правда, ее год начнется только 6 февраля 2027 года. С образом этого животного традиционно ассоциируются природные оттенки, уют и мягкость. Уместными будут оттенки зеленого, коричневого и бежевого. В то же время стихию Огня связывают с красным, оранжевым, терракотовым и золотистым цветами.

Украшения для новогодней елки. Коллаж: Новини.LIVE

А вот современные тенденции праздничного декора предлагают гораздо более широкий выбор. Дизайнеры советуют экспериментировать с фактурами и смелее сочетать цвета.

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Среди актуальных вариантов:

бордовый, золотой и кремовый

Одно из самых модных сочетаний сезона. Глубокий винный оттенок красиво выделяется на зеленой хвое, золото придает блеск, а кремовые украшения смягчают композицию.

молочный, белый и натуральное дерево

Прекрасное решение для скандинавского стиля. Плетеные звездочки, деревянные фигурки и теплый свет гирлянды создают атмосферу уютного зимнего вечера.

оливковый, шалфейный и терракотовый

Стильное сочетание природных цветов, которое особенно красиво смотрится на светлых или заснеженных елках.

гранатовый, розовый и сливовый

Необычная палитра для тех, кто хочет отойти от традиционного оформления. Такие оттенки придают праздничной елке романтичности.

пудрово-голубой, серебристый и темно-синий

Идеальный выбор для создания эффекта морозного утра. Прозрачные подвески и серебристые шары будут напоминать льдинки.

Модные цвета для елки 2026–2027. Коллаж: Новини.LIVE

Какие елочные игрушки будут в тренде праздничного сезона 2026–2027

Один из самых интересных трендов — большие декоративные банты. Они могут даже заменить часть традиционных шаров. Особенно эффектно смотрится большой бархатный бант бордового цвета. Его можно разместить на верхушке дерева или сделать главным акцентом среди веток.

Модный дизайн елки 2026–2027. Коллаж: Новини.LIVE

Все большую популярность приобретают украшения, выглядящие как ручная работа. Поэтому старые семейные игрушки, самодельные подвески и даже обычные бумажные звездочки вполне могут стать изюминкой вашей елки.

Также обратите внимание на такие украшения:

прозрачные стеклянные шары, которые красиво отражают свет гирлянд;

плетеные звезды, колокольчики;

деревянные фигурки;

бархатные ленты и текстильные банты;

декоративные шишки с золотистым напылением;

фигурки птиц, особенно белых голубей;

перламутровые подвески и бусины.

Как украсить елку, чтобы она выглядела дорого

Главный секрет красивого декора заключается не в количестве игрушек, а в том, как вы их разместите.

Чтобы елка получилась красивой и гармоничной:

Выберите два основных цвета и один дополнительный. Например, бордовые шары можно сочетать с золотыми, а для акцентов использовать несколько кремовых бантов. Затем разместите гирлянду не только на внешних ветках, но и чуть ближе к стволу. Так свет будет создавать ощущение глубины. Крупные шары вешайте ближе к середине дерева, а маленькие — на кончиках веток. Еще одна хитрость — сочетайте матовые, глянцевые и прозрачные украшения. Даже если все они одного цвета, елка будет выглядеть гораздо интереснее.

И не спешите покупать новый набор игрушек. Иногда достаточно нескольких бархатных лент, теплого света и одного большого банта, чтобы обычная новогодняя елка превратилась в главное украшение дома.

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