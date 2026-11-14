Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что сделать к Новому году 2027: проверьте декабрьский чек-лист дел

Что сделать к Новому году 2027: проверьте декабрьский чек-лист дел

Ua ru
14 ноября 2026 18:29
Новый год 2027: что успеть сделать до 31 декабря, чтобы встретить праздник без стресса Фото: magnific.com
Девушка составляет новогодний список дел. Фото: magnific.com

Часто период перед новогодними праздниками превращается в сплошную суматоху, когда нужно успеть купить подарки, убрать, украсить дом и еще придумать праздничное меню. И вместо радостного ожидания Нового года появляются усталость и раздражение. Но встретить 2027 год без спешки вполне реально. Для этого достаточно заранее распределить дела.

Новини.LIVE подготовили полезный чек-лист, который поможет вам все успеть до 31 декабря и найти время для отдыха.

Реклама

Что стоит сделать в начале декабря

Первые дни месяца лучше посвятить делам, которые не требуют больших усилий, но постоянно откладываются. Начните с простого плана:

  1. Просмотрите финансы. Подсчитайте, сколько можете потратить на подарки, продукты и развлечения, чтобы праздничные покупки не обернулись неприятным сюрпризом в январе.
  2. Завершите мелкие дела. Верните одолженные вещи, проверьте неоплаченные счета, запланируйте необходимые визиты и завершите задачи, которые давно висели в списке.
  3. Избавьтесь от лишнего. Не обязательно устраивать генеральную уборку. Начните с шкафа, кухонных полок или кладовой. Хорошие вещи, которыми больше не пользуетесь, можно отдать тем, кому они нужны.

Что успеть сделать до 20 декабря

Самое время переходить к более приятным делам:

  1. Купите подарки. Составьте список людей, которых хотите поздравить. Не забывайте о небольших сюрпризах для коллег и друзей. Если заказываете что-то в интернете, учтите возможные задержки доставки.
  2. Украсьте дом. Достаньте елочные игрушки, проверьте гирлянды и подумайте, как создать праздничную атмосферу без лишних затрат. Иногда достаточно нескольких украшений, свечей на батарейках и ароматных мандаринов.
  3. Позаботьтесь о близких. Позвоните родственникам, с которыми давно не общались. Договоритесь о встречах, поздравлениях и совместном праздновании.

Какие дела нужно завершить за неделю до Нового года

Когда до праздника останется всего несколько дней, больше всего времени обычно отнимают кухня и домашние хлопоты. Поэтому лучше подготовиться заранее:

Читайте также:
  1. Составьте праздничное меню. Проверьте запасы продуктов и запишите, чего не хватает. Консервы, напитки, крупы и другие продукты длительного хранения можно приобрести заранее. А вот свежие ингредиенты лучше покупать ближе к празднику.
  2. Наведите порядок в доме. Сосредоточьтесь на кухне, ванной комнате и местах, где будут собираться гости.
  3. Проверьте необходимые запасы. Зарядите портативные зарядные устройства, подготовьте фонарики и питьевую воду. В условиях возможных отключений света такая подготовка поможет избежать лишних волнений.

Что обязательно нужно сделать для себя

В предпраздничной суете легко забыть, ради чего вообще все эти приготовления. Декабрь стоит наполнять не только делами, но и приятными семейными моментами. Поэтому найдите время для маленьких традиций, которые создают особое настроение.

Приготовьте вместе с близкими имбирное печенье, посмотрите любимый рождественский фильм или прогуляйтесь по празднично украшенному городу. Можно посмотреть фотографии за 2026 год, вспомнить самые теплые моменты и создать небольшой семейный альбом.

Еще одна хорошая идея — сделать доброе дело. Помогите тем, кто в этом нуждается, поддержите благотворительный сбор или просто уделите внимание одинокому человеку.

Что оставить на 31 декабря

Последний день 2026 года не стоит превращать в марафон по уборке и приготовлению. Оставьте на него только самое необходимое: приготовление свежих блюд, сервировку стола и небольшие завершающие хлопоты.

А еще обязательно найдите хотя бы час для себя. Примите душ, наденьте любимую одежду, послушайте музыку или просто отдохните.

И помните: чтобы красиво встретить 2027 год, не обязательно выполнить абсолютно все из запланированного. Гораздо важнее войти в него с хорошим настроением, а не с ощущением, что вы только что отработали еще одну смену.

Делимся другими интересными темами

Какие вещи следует выбросить к Новому году 2027, чтобы избавиться от негатива и привлечь в жизнь счастье.

Как быстро прибрать дом к Рождеству без изнурительной генеральной уборки.

Что известно о животном, которое станет символом 2027 года, когда оно вступит в свои права.

Как и в каких цветах украсить дом к Новому году 2027.

полезные советы список дел Новый год 2027
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации