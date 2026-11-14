Девушка составляет новогодний список дел. Фото: magnific.com

Часто период перед новогодними праздниками превращается в сплошную суматоху, когда нужно успеть купить подарки, убрать, украсить дом и еще придумать праздничное меню. И вместо радостного ожидания Нового года появляются усталость и раздражение. Но встретить 2027 год без спешки вполне реально. Для этого достаточно заранее распределить дела.

Новини.LIVE подготовили полезный чек-лист, который поможет вам все успеть до 31 декабря и найти время для отдыха.

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Что стоит сделать в начале декабря

Первые дни месяца лучше посвятить делам, которые не требуют больших усилий, но постоянно откладываются. Начните с простого плана:

Просмотрите финансы. Подсчитайте, сколько можете потратить на подарки, продукты и развлечения, чтобы праздничные покупки не обернулись неприятным сюрпризом в январе. Завершите мелкие дела. Верните одолженные вещи, проверьте неоплаченные счета, запланируйте необходимые визиты и завершите задачи, которые давно висели в списке. Избавьтесь от лишнего. Не обязательно устраивать генеральную уборку. Начните с шкафа, кухонных полок или кладовой. Хорошие вещи, которыми больше не пользуетесь, можно отдать тем, кому они нужны.

Что успеть сделать до 20 декабря

Самое время переходить к более приятным делам:

Купите подарки. Составьте список людей, которых хотите поздравить. Не забывайте о небольших сюрпризах для коллег и друзей. Если заказываете что-то в интернете, учтите возможные задержки доставки. Украсьте дом. Достаньте елочные игрушки, проверьте гирлянды и подумайте, как создать праздничную атмосферу без лишних затрат. Иногда достаточно нескольких украшений, свечей на батарейках и ароматных мандаринов. Позаботьтесь о близких. Позвоните родственникам, с которыми давно не общались. Договоритесь о встречах, поздравлениях и совместном праздновании.

Какие дела нужно завершить за неделю до Нового года

Когда до праздника останется всего несколько дней, больше всего времени обычно отнимают кухня и домашние хлопоты. Поэтому лучше подготовиться заранее:

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Составьте праздничное меню. Проверьте запасы продуктов и запишите, чего не хватает. Консервы, напитки, крупы и другие продукты длительного хранения можно приобрести заранее. А вот свежие ингредиенты лучше покупать ближе к празднику. Наведите порядок в доме. Сосредоточьтесь на кухне, ванной комнате и местах, где будут собираться гости. Проверьте необходимые запасы. Зарядите портативные зарядные устройства, подготовьте фонарики и питьевую воду. В условиях возможных отключений света такая подготовка поможет избежать лишних волнений.

Что обязательно нужно сделать для себя

В предпраздничной суете легко забыть, ради чего вообще все эти приготовления. Декабрь стоит наполнять не только делами, но и приятными семейными моментами. Поэтому найдите время для маленьких традиций, которые создают особое настроение.

Приготовьте вместе с близкими имбирное печенье, посмотрите любимый рождественский фильм или прогуляйтесь по празднично украшенному городу. Можно посмотреть фотографии за 2026 год, вспомнить самые теплые моменты и создать небольшой семейный альбом.

Еще одна хорошая идея — сделать доброе дело. Помогите тем, кто в этом нуждается, поддержите благотворительный сбор или просто уделите внимание одинокому человеку.

Что оставить на 31 декабря

Последний день 2026 года не стоит превращать в марафон по уборке и приготовлению. Оставьте на него только самое необходимое: приготовление свежих блюд, сервировку стола и небольшие завершающие хлопоты.

А еще обязательно найдите хотя бы час для себя. Примите душ, наденьте любимую одежду, послушайте музыку или просто отдохните.

И помните: чтобы красиво встретить 2027 год, не обязательно выполнить абсолютно все из запланированного. Гораздо важнее войти в него с хорошим настроением, а не с ощущением, что вы только что отработали еще одну смену.

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